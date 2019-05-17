В Ленинградском районе энерговоры похитили 1,5 км электропровода

Специалисты оперативно-выездной бригады Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») при плановом осмотре ВЛ в районе х. Ромашки обнаружили хищение 1,5 км провода. Личности подозреваемых устанавливаются. Правонарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.



В результате совместных следственных действий отдела безопасности филиала и правоохранительных органов было установлено, что 18 мая 2019 года неустановленные лица совершили кражу 1,5 км алюминиевого провода с линии электропередачи для сдачи их в пункт приема металла. Сумма ущерба предположительно составила 20 тысяч рублей. Личности подозреваемых устанавливаются. Проверяются пункты приема лома.



В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК «Кража». Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.