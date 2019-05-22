Александр Новак: “Взаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики вышло на беспрецедентно высокий уровень”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встречах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правительcтва Российской Федерации Дмитрия Медведева с Премьер-министром Правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.

Товарооборот России и Вьетнама постепенно растёт, страны поступательно расширяют взаимодействие в сфере экономики, политики и координируют свои усилия на международной арене, отметил на переговорах Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По итогам переговоров Нгуен Суан Фука и Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева главы Правительств России и Вьетнама договорились двигаться по пути масштабного сотрудничества по ряду направлений.

«Это промышленное производство, в области инфраструктуры, в сфере транспорта, в электроэнергетике, нефтегазовом секторе, в области промышленной сборки и целом ряде других проектов, которые мы совместно реализуем. И договорились обеспечивать благоприятные условия для эффективной реализации на территории наших стран совместных проектов с участием наших компаний – я имею в виду и «Газпром», и «Роснефть», и «Зарубежнефть», и «Новатэк», и «Петровьетнам», и другие компании», - сообщил Дмитрий Медведев.

Также необходимо скоординировать усилия и в области атомной энергетики, в частности, по реализации проекта сооружения во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, добавил он.

Благодаря усилиям руководства двух стран, сотрудничество России и Вьетнама в сфере энергетики вышло на беспрецедентно высокий уровень и продолжает динамично расширяться по всем направлениям, отметил Александр Новак по итогам встречи.

“Наиболее активно энергетическое взаимодействие России и Вьетнама традиционно развивается в нефтегазовой, электроэнергетической и угольной сферах. Речь идет как о поставках энергоресурсов, так и о реализации совместных проектов”, - сказал Министр.

Он добавил, что развитие проектов осуществляется также в рамках межведомственного взаимодействия на базе Подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики, заседание которой состоялось в начале апреля в Ханое. Крупные российские компании в кооперации с вьетнамскими партнерами инвестируют в совместные проекты как на территории Российской Федерации, так и во Вьетнаме, подчеркнул глава Минэнерго России.

“В частности, в нефтегазовой сфере продолжается успешное взаимодействие по линии сотрудничества российских компаний “Зарубежнефть”, “Роснефть” и “Газпром” с вьетнамской “Петровьетнам” по поставкам и добыче нефти, а также совместной добыче газа”, - сообщил Министр.

По его мнению, перспективным является развитие двустороннего сотрудничества в угольной сфере, в частности, по наращиванию поставок во Вьетнам российского угля.

“В 2018 году из России во Вьетнам поставлено 2,6 млн тонн угля, рост по сравнению с 2017 годом составил 15%”, - отметил глава Минэнерго России.

В то же время, российские энергокомпании заинтересованы в участии в проектах модернизации, расширения и строительства новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме, добавил Александр Новак.

По итогам визита Нгуен Суан Фука был подписан ряд соглашений и меморандумов, в частности, о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам, а также Соглашение о намерениях о дальнейшем сотрудничестве в области совместной реализации нефтегазовых проектов на территории России, Вьетнама и третьих стран и Соглашение о сотрудничестве между АО «Зарубежнефть» и T&T Group в области развития возобновляемых источников энергии.