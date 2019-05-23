Благовещенский мост украсила новая художественная подсветка "Ленсвета"

СПб ГУП «Ленсвет» ко Дню города завершило работы по монтажу нового оборудования художественной подсветки Благовещенского моста. Вечером 22 мая прошло первое включение светотехнического оборудования после ремонта. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский отметил, что работы завершены в срок.

«Сегодня успешно прошло первое включение после ремонта художественной подсветки Благовещенского моста. Это первый постоянно действующий мост Санкт-Петербурга, которому в 2020 году исполняется 170 лет. Ко дню города здесь установлено 890 единиц современного светотехнического оборудования. Отмечу, что работы проводились за внебюджетный счет», — отметил Шаскольский.

Мост является разводным, поэтому питание подсветки осуществляется синхронно от двух пунктов питания, размещенных по обеим сторонам Невы.

Разные элементы моста подсвечены разными способами. Так, пролеты моста освещаются светодиодными прожекторами, а чугунные перила — линейными светильниками рассеянного света. Подсветка расставляет акценты на архитектурных элементах строения, а также создает ровную непрерывную светящуюся линию вдоль всего моста, видимую с большого расстояния. Также было заменено около двух километров кабелей электрической проводки моста.

Новое оборудование не только позволило украсить мост и гармонично вписать его в историческую панораму города, но и приспособило строение к повышенной вибрации и влажности. Также было отмечено, что у подсветки устранен ослепляющий эффект, мешавший как водителям, так и пешеходам.

СПб ГУП «Ленсвет» приближается в завершению работ по световому оформлению больших мостов через Неву в черте Санкт-Петербурга. 35 больших и малых мостов (это почти 14 тысяч светильников и прожекторов), в числе которых 7 больших мостов через Неву, на данный момент обслуживает компания.

Как сообщило руководство «Ленсвет», совместно с ассоциацией «Невский свет» на внебюджетные источники ведутся работы по замене опор наружного освещения и светильников на светодиодные на Невском проспекте на участке от площади Александра Невского до площади Восстания.

«Невские новости»