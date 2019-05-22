Члены Международного комитета обсудят важные темы энергетической повестки в рамках программы "Энергия знания" в МЭИ

27 и 29 мая члены Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Уильям Ил Бьюн, Аднан Амин и Родней Джон Аллам выступят на коллоквиуме в Московском энергетическом институте в рамках программы «Энергия знания» ассоциации «Глобальная энергия».

27 мая в коллоквиуме, который пройдет с 10.00 до 14.30, примут участие Аднан Амин и Уильям Ил Бьюн. Почетный генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин расскажет про стимулирование трансформации транспортного сектора, а также про электромобили и возобновляемые источники энергии. Амин обладает 25-летним опытом и признанными достижениями на международной арене, прежде всего в области устойчивого развития, международной энергетики, политики сохранения окружающей среды, а также внушительным послужным списком в развитии и управлении международными организациями.

Кроме Амина в этот день выступит с лекцией управляющий директор Asia Renewables, глава Greenpower Fuels, директор Conchubar Infrastructure Fund Уильям Ил Бьюн. В рамках коллоквиума он расскажет про возобновляемые источники энергии и технологии Азии, а также про развивающиеся рынки региона, являющиеся центром устойчивого роста и обладающие большими финансовыми ресурсами, которые способствуют увеличению выработки электроэнергии. Бьюн является экспертом по разработке проектов в области возобновляемых источников энергии и изменения климата. Имеет более чем 30-летний опыт развития и управления новыми инвестиционными и инфраструктурными проектами, в том числе в области электроэнергетики, химических веществ и окружающей среды в Китае, Индии, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

29 мая состоится лекция лауреата премии «Глобальная энергия» 2012 года, партнера 8 Rivers Capital, LLC, члена МГЭИК, удостоенного Нобелевской премии мира в 2007 году, Роднея Джона Аллама. Ученый расскажет про технологию, которая позволяет получать недорогую и чистую энергию из углеводородов. Начало мероприятия в 10.00. Аллам является ведущим автором специального доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата об улавливании и хранении двуокиси углерода. В 2007 году ученый удостоен Нобелевской премии мира. Кроме этого, он является кавалером Ордена Британской империи (МВЕ), известным инженером-химиком, автором изобретений в области энергоснабжения. Награжден премией «Глобальная энергия» за разработку новых процессов, оборудования для производства газов и криогенных жидкостей, а также за разработку и внедрение технологий производства электроэнергии в энергетических системах.

Напомним, что эксперты входят в состав Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». 28 мая они совместно со своими коллегами по комитету из 14 стран мира определят лауреатов премии 2019 года на соответствующем заседании. Имена новых лауреатов будут объявлены 30 мая в ходе официальной пресс-конференции в ТАСС.

Стоит отметить, что программа «Энергия знания» - это серия интерактивных лекций лауреатов премии «Глобальная энергия» и других выдающихся экспертов, работающих в сфере энергетики. Ее цель - привлечь внимание молодой аудитории к вопросам глобальной энергетики и вдохновить на научные исследования в отрасли.