Update для завода. Сколько может стоить цифровое бездействие в промышленности

Если промышленники не освоят диджитал, через несколько лет им придется закрываться. Так ли это?

Цифровизация в промышленности наконец–то переросла стадию хайпа или пробы пера, а клиенты стали реалистично оценивать ее преимущества и недостатки. Главное — что предприятия начали осознавать "стоимость бездействия".

Несфабрикованный эффект

Цифровые решения обычно накладываются на уже имеющуюся производственную инфраструктуру и зависят от ее специфики, поэтому универсальных продуктов тут не существует. Но, чтобы понять сам принцип, можно рассмотреть несколько кейсов, показывающих, как IT–сфера помогла промышленности.

Один из крупнейших разработчиков цифровых систем для промсектора — московская "Цифра" — специализируется на услугах для добывающей промышленности, металлургии и химпрома. Среди разработок компании — система для нефтяных скважин на основе технологии машинного обучения. Каждый день программа выдает рекомендации инженеру–технологу, какой режим работы необходимо установить на каждой из скважин, то есть с какой мощностью насос должен качать добываемую жидкость.

"До этого расчет оптимальных режимов производился технологом вручную и менялся гораздо реже — раз в 1–3 месяца. Наше решение увеличило дебит нефти на 1,48%, что позволило получить дополнительный доход в размере 108 млн рублей в год", — рассказал "ДП" управляющий директор "Цифры" Павел Расторопшин. Сейчас, по его словам, разработка успешно применяется на месторождении Западной Сибири на 500 скважинах.

Среди мировых кейсов интересно отметить стартап Drishti, основанный в Мумбае. Его идея такова: "умные" камеры отслеживают рабочий процесс каждого сотрудника на производстве. В результате система подсчитывает, с какой производительностью выполнялись те или иные функции. Рабочие с наивысшими показателями эффективности затем проводят внутреннее обучение. Также система Drishti определяет, на каком участке допускается брак, и сигнализирует об этом. Благодаря этим данным можно оперативно решить проблему и предотвратить убытки от поставки некачественного товара.

Другое актуальное предложение на рынке IT–решений для предприятий — это системы мониторинга оборудования, которые передают информацию о простоях, загрузке, состоянии конкретного станка, участка, цеха или предприятия в целом. По оценкам разработчиков "Цифры", такая система может увеличить эффективность предприятия на 7–10%.

Особенно востребованы среди российских предприятий программы по приоритизации и обработке входящих запросов, рассказал "ДП" Александр Азаров, старший вице–президент по разработке ПО компании Waveaccess. В частности, заказчиков интересует оптимизация сервиса промышленного оборудования. В Waveaccess предложили систему, работающую на технологии машинного обучения. Она автоматизирует работу оператора, повышая скорость и качество обработки, и умеет определять срочные заявки, где есть риск поломки, снижения качества или нарушения сроков.

"У технологии машинного обучения есть особенность, которая дает колоссальное преимущество при внедрении. Это возможность заранее, до разработки, определить, сколько тот или иной проект заработает для предприятия", — говорит Александр Азаров. Но, прежде чем окунуться в диджитал с головой, компания, как правило, тестирует новую технологию с помощью пилотного проекта. Таким образом можно проверить ее возможности в приложении к задачам бизнеса без существенных потерь. Участники рынка оценивают среднюю стоимость подобного "пилота" в 1–3 млн рублей.

Созрели для технологий

Крупный производственный бизнес, похоже, действительно разглядел потенциал технологий и увеличивает объемы инвестиций в их внедрение. Например, не так давно "Норникель" заявил о планах вложить $200 млн в запуск ИТ–решений. Разработчики говорят и о большой поддержке на государственном уровне, в частности о программах кредитования Фонда развития промышленности, которые дают льготные кредиты на цифровизацию под 1% в случае, если использован отечественный софт.

Но, несмотря на стимулирование спроса, большая доля предприятий как малого, так и крупного бизнеса пока с осторожностью относятся к тотальной диджитализации и делают упор на точечное применение цифровых решений. Есть целый пласт предприятий, которые привыкли "работать руками", превосходно справляются с производственными задачами и не видят причин что–то менять. Тем не менее разработчики уверены в неизбежности наступления цифровой эпохи:

"Даже небольшие локальные решения дают хороший рост показателей, и, как правило, за одним проектом незамедлительно следуют новые, — считает Александр Азаров из Waveaccess. — Начавшись как небольшой точечный проект, цифровизация постепенно захватывает все предприятия".

Более сдержанно темпы цифровизации российских производств оценивает Андрей Фильченков, руководитель лаборатории машинного обучения Университета ИТМО. Одна из ключевых проблем, по мнению эксперта, связана с недостаточной готовностью российского рынка к интеллектуальным методам.

"К сожалению, Россию волна big data затронула не столь сильно, и далеко не везде данные собираются и цифруются. Поэтому мы видим огромное количество индустриальных предприятий, у которых налажено производство, но совершенно отсутствуют налаженные цифровые процессы".

Другая проблема — как подсчитать долю внедренных интеллектуальных цифровых решений в стране. Единой методологии не существует. А компании, которые в глазах клиента хотят выглядеть технологичными, склонны преувеличивать объем внедренных инноваций.

Опция, но не панацея

Решить проблемы промсектора цифровизация как таковая не может — это, скорее, инструмент для повышения внутренней эффективности, считает Сергей Ярмилко, генеральный директор "Севкабеля".

"Проблема цифровизации в России в том, что она насаждается сверху, в то время как общество должно само понять ее ценность и пользу, чтобы полноценно интегрировать в свою жизнь", — говорит он.

В 2014 году у нового руководства "Севкабеля" была задача вывести предприятие из предкризисного состояния. Спустя 3 года завод запустил "Умный цех" — систему планирования и управления производством.

"У наших рабочих отпала необходимость идти к руководству, получать задание, а потом писать отчеты. Вместо этого они получают индивидуальное задание на планшет, подключенный к системе, вносят выработку, регистрируют полуфабрикаты и их движение. А руководство удаленно отслеживает выполнение производственного плана и корректирует процесс, если это необходимо", — рассказал Сергей Ярмилко.

Как результат, в разы ускорилась инвентаризация товара: при выпуске вся продукция маркируется автоматически. После запуска "Умного цеха" экономия предприятия достигла 3,8% при производстве одной из марок кабеля.

Один из популярных путей решения проблемы цифровизации — открытый конкурс среди молодых стартапов, направленный на отбор решений, позволяющих устранить узкие места на производстве.

По такому пути пошел, например, Кировский завод. В прошлом году там потратили на программы акселерации 100 млн рублей, на этот год бюджет удвоили.

DP.ru