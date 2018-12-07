Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские РС" представил концепцию "Цифровая трансформация 2030" на Международном форуме "ARWE 2019"

В Ульяновске прошел Международный форум «ALL RENEWABLE WORLD ENERGY 2019». В течение 3 дней отраслевые эксперты международного и российского уровня обсуждали тенденции развития сферы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В мероприятии приняли участие руководители иностранных и российских энергетических компаний, главы субъектов Российской Федерации, представители федеральных министерств, региональных ведомств, крупных бизнес-структур, мировые лидеры индустрии возобновляемой электроэнергетики.

Основной темой многочисленных дискуссий на площадке форума стало продвижение «зеленых» технологий в энергетике. В формате диалога участники панельных сессий обсуждали мировой опыт накопления, передачи и распределения электроэнергии, выработанной альтернативными источниками энергии, перспективы цифровой энергетики, варианты оптимального взаимодействия в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли, основные принципы включения объектов ВИЭ в схему развития электроэнергетики региона.

В свою очередь, новые технологии производства электроэнергии неразрывно связаны с инновационным развитием ее передачи потребителям. О происходящих качественных изменениях в электросетевом комплексе рассказал заместитель главного инженера филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» Егор Кожуров, представив концепцию «Цифровая трансформация 2030».