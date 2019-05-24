Калининградская область перекрыла поставки электроэнергии Литве

В Калининградской области 22 мая началось тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме. В течение трех дней торговая пропускная способность между Литвой и российским эксклавом будет нулевой, передает obzor.lt.

Литовская сторона следит за испытаниями. По словам представителя оператора системы электропередачи Litgrid по связям с общественностью Юргиты Эйвайте, во время испытаний у Литвы нет возможности закупать электроэнергию у Калининградской области.

"Есть ценовое влияние на рынок – нет возможности закупать российскую электроэнергию из Калининграда. А пока испытания идут по согласованному плану, слаженно, с технологической точки зрения влияния нет", – сказала Эйвайте.

В 2018 году Литва импортировала из России около 37% (4,63 тераватт-часа) всей импортированной электроэнергии. В прошлом году страна импортировала в целом 12,4 тераватт-часа.

Россия проводит необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы стран Балтии. В целях обеспечения энергобезопасности Калининградской области построены Маяковская и Талаховская ТЭС мощностью по 156 МВт и Прегольская газовая ТЭС мощностью 456 МВт. В 2020 году планируется завершить строительство угольной Приморской ТЭС мощностью 198 МВт, которая станет запасной и будет работать в режиме "холодного резерва".

На 24-26 мая было намечено тестирование изолированной работы энергосистемы Калининградской области, однако теперь стало известно, что его перенесли на два дня раньше.

После того как об испытаниях стало известно в Прибалтике, операторы систем передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST, Латвия) и Elering (Эстония) сообщили, что не будут проводить испытания работы энергосистем балтийских стран в изолированном режиме, которые были намечены на начало июня.

Компании решили подождать российских результатов. Elering также сообщила, что испытания отложены из-за риска того, что тестирование в Калининграде может быть неуспешным. В AST добавили, что новая дата их проведения будет установлена после оценки калининградского теста.

Координирует вопрос синхронизации электросетей Балтии с сетями континентальной Европы Еврокомиссия. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в конце прошлого года заявил, что неприятных неожиданностей в сфере поставок электроэнергии не желает никто — ни страны Балтии, ни Россия или Беларусь, поэтому стороны планомерно ведут технические консультации.

Sputnik