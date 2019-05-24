В ЮАР присоединен к энергосистеме третий энергоблок на экологичной угольной ТЭС Кусиле

Южноафриканская энергокомпания Eskom – системный оператор национальной энергосистемы, на восемь месяцев раньше графика завершила работы по присоединению к энергосистеме третьего энергоблока на сверхкритические параметры пара мощностью 800 МВт на угольной ТЭС Кусиле (Kusile). До ввода в коммерческую эксплуатацию Кусиле-3 пройдет тестирование и отладку.

ТЭС Кусиле – экологичная электростанция с энергоблоками на сверхкритические параметры пара, работающая на каменном угле (supercritical coalfired power plant). ТЭС расположена в районе Нкангала (Nkangala) в провинции Мпумаланга (Mpumalanga). Всего на станции планируется установить шесть энергоблоков мощностью 800 МВт каждый.

В настоящее время в эксплуатации находится энергоблок Кусиле-1, Кусиле-2 и Кусиле-3 синхронизированы с энергосистемой. а остальные энергоблоки находятся на стадии строительства и, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2022 г. Проект сооружения ТЭС является частью мероприятий, осуществляемых Eskom в целях обеспечения надежности энергоснабжения потребителей в Южной Африке, особенно после имевших место случаев ограничения режима потребления, вызванных отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в стране.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata