Развитие науки в атомной отрасли обсудили на конференции Росатома

Современное состояние и перспективы развития прикладной и фундаментальной науки, а так же вопросы создания передовых технологий в Госкорпорации «Росатом» обсудили руководители отечественной атомной отрасли, ведущие российские ученые, представители Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук и НИЦ «Курчатовский институт» в рамках II Научной конференции Росатома, которая прошла 23-24 мая в г. Сочи.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем выступлении на конференции отметил, что перспективное развитие Росатома невозможно без качественного улучшения научного направления в атомной отрасли.

«Одна из возможных миссий Росатома - превращение научной мысли в экономически состоятельный, ликвидный, полезный для человека продукт. Мы всячески это пытаемся материализовать в нашей совместной работе с Российской академией наук и НИЦ «Курчатовский институт», - сказал А. Лихачев.

Руководитель Госкорпорации «Росатом» подчеркнул, что прошедший год был плодотворным с точки зрения развития отраслевой науки.

«Прошедший год – это проба пера, но в правильном направлении, и я думаю, что мы прошли 15-20% той дороги, что нам еще предстоит», - сказал А. Лихачев, отметив актуальность дискуссий по развитию атомных станций малой мощности, двухкомпонентной ядерной энергетике и важность постоянной поддержки проекта «Прорыв».

С системным докладом «Год науки – основные итоги, проблемы и перспективы» выступил заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорации «Росатом», профессор Юрий Оленин. Он рассказал о результатах, достигнутых отраслью в развитии науки, в том числе по формированию тематического плана, организации научной кооперации, развитию кадрового потенциала, а так же озвучил задачи на краткосрочный и долгосрочный периоды в сфере научно-технологического развития.

В рамках конференции прошла серия панельных дискуссий по темам «Отраслевая наука и реализация национальной стратегии научно – технологического развития», «Проектное направление «Прорыв»: замыкание ЯТЦ на базе РБН», «Развитие современной ядерной энергетики на базе технологий ВВЭР», «Лазерные технологии», «Атомные станции малой мощности», «Материалы и технологии», «Водородная энергетика», «Ядерная медицина» и «Термоядерные и плазменные технологии».

В обсуждении в частности приняли участие первый заместитель министра науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников, первый заместитель генерального директора – директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, научный руководитель «Прорыва» Евгений Адамов, академик РАН Владимир Фортов, ректор МИФИ Михаил Стриханов, первый заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Алтынбаев, академик РАН Николай Пономарев-Степной, академик РАН Валентин Смирнов, академик РАН Сергей Гаранин, руководители научного дивизиона «Росатома» и других компаний институтов и научных центров отрасли.

Пресс-служба АО «Наука и инновации»