"Умные города" должны повышать качество жизни. "Энергия знания" прошла в НИУ ВШЭ

Развитие «умного» города – неизбежный, но трудоемкий процесс, который затрагивает все слои инфраструктуры – считает Стивен Гриффитс, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», главный вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии (ОАЭ).

27 мая он выступил с лекцией в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Эксперт рассказал про глобальные тренды, связанные с технологиями, которые используются в строительстве «умных городов» и обеспечивают их устойчивое развитие. Лекция состоялась в рамках программы «Энергия знания» ассоциации «Глобальная энергия».

Более половины населения планеты живет в городах. По мнению Стивена Гриффитса, переход от преимущественно сельских к городским поселениям продолжится в течение следующих нескольких десятилетий. К 2050 году около 70% населения будет проживать в городах. Добыча ресурсов для поддержания жизнедеятельности городов увеличилась в двенадцать раз в период с 1900 по 2015 года и, как ожидается, удвоится к 2050 году. Проблема процесса урбанизации заключается в том, что мегаполисы порождают все больше новых вызовов, которые требуют молниеносных решений. Примерно две трети энергии от общемировой генерации потребляется в городах, там же вырабатывается более 70% от всех выбросов углерода в атмосферу. В 2012 году города производили 1,3 миллиарда тонн твердых отходов в год, и ожидается, что к 2025 году эти показатели возрастут до 2,2 миллиарда тонн. Загрязнение воздуха, дефицит ресурсов, загруженность дорог и другие проблемы в городах стимулировали процесс поиска решения этих вызовов. И таким решением стало развитие «умных» городов.

«Умный город» - один из главных компонентов 4-й индустриальной революции, технология которого основана на обмене информацией, протекающей между большим числом подсистем, где применяются возможности искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. В подобной модели город анализирует и транслирует большой поток данных, делая свою экосистему более устойчивой. Однако «умные города» должны представлять собой не только муниципальное образование с хорошо развитой технологической инфраструктурой, но и повышать общее качество жизни людей во всех ее сферах. Таким образом, к компонентам «умных городов» относятся программы управления спросом на энергию и интеграции возобновляемых источников энергии, системы мониторинга потребления воды, использования информационных технологий для предоставления государственных услуг, управления интеллектуальными транспортными и логистическими системами.

По данным доклада института McKinsey «Умные города: цифровые решения для будущего», использование возможностей «умных» городов позволит обеспечить целый ряд положительных результатов: в частности, уменьшить смертность на 8–10%, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации на 20–35%, сократить среднее время в пути на работу и с работы на 15–20%, снизить заболеваемость на 8–15%, а также сократить выбросы парниковых газов на 10–15%.

Переходя к конкретным примерам, Стивен Гриффитс рассказал про развитие «умных» городов в Объединенных Арабских Эмиратах, а также про исследовательскую и научную работу Халифского университета и его центров, которые взаимодействуют с коммерческими структурами на этапе запуска инновационных технологий. Эксперт также представил центр искусственного интеллекта ОАЭ для мониторинга и прогнозирования климата, единую систему управления работы энергоцентров на основе возобновляемой энергетики, систему для пожаротушения небоскребов, кроме того, рассказал про инфраструктуру для автономной эксплуатации транспортных средств и беспроводной зарядки электромобилей.

Напомним, что программа «Энергия знания» – это серия лекций лауреатов премии «Глобальная энергия» и других выдающихся экспертов, работающих в сфере энергетики. Ее цель – привлечь внимание молодой аудитории к вопросам глобальной энергетики и вдохновить её на научные исследования в отрасли.