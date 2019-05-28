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Происшествия

Пожарные спасали администрацию Комсомольска-на-Амуре

Пожарные спасали администрацию Комсомольска-на-Амуре

29 мая 2019, 10:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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пожар

Во вторник, 28 мая, администрации Комсомольска-на-Амуре понадобилась помощь пожарных. Примерно в девять часов вечера с тыльной стороны здания у кондиционеров загорелся силовой кабель. Вокруг и внутри постройки наблюдалось плотное задымление. На место стянули подразделения 98-й, 24-й, 13-й и 7-й пожарных частей, спасателей, полицию, аварийную бригаду электросетей.

Пожарным пришлось подождать, когда здание обесточат, и только потом приступать к тушению. Ситуацию осложняли сильный дождь и огромные лужи, которые находились под местом замыкания.

После обесточивания горевшие кабель и кондиционер тщательно пролили. Пострадавших в здании не обнаружили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

 

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