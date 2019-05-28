Серия кабелей Hivocar® компании LEONI: гибкие, термостойкие силовые кабели для электропитания в электрических и гибридных транспортных средствах

Компания LEONI, глобальный поставщик решений в области организации и управления энергоснабжением и передачей данных в автомобильном секторе и других отраслях промышленности, представила свой широкий ассортимент кабельных изделий и решений для электромобильности на выставке Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, которая была объединена с выставкой Battery Show и состоялась 7 - 9 мая в г. Штутгарт, Германия.

Основное внимание было уделено продуктовой линейке Hivocar® для электропитания при высоком напряжении. Электропитание и соединение компонентов с высоковольтными кабелями играет особую роль в электромобилях и гибридных транспортных средствах. Компания LEONI специально для этой цели разработала свою продуктовую линейку Hivocar, которая постоянно расширяется и пополняется новыми разработками и конструкциями. Кабели серии Hivocar передают ток от гнезда зарядки к батарее и оттуда к электрическому двигателю через преобразователь переменного тока. Они служат внутренней проводкой батареи и обеспечивают электропитание других высоковольтных компонентов, таких как компрессоры переменного тока и системы электрического обогрева. Эти кабели, таким образом, являются артериями силовой электроники и разводки высоковольтной системы. К высоковольтным кабелям, используемым в электрических системах транспортных средств с альтернативной приводной техникой, предъявляются строгие требования в отношении конструкции, электрических, механических, тепловых и химических свойств, а также в отношении используемых материалов. Кабели серии Hivocar компании LEONI отвечают этим требованиям, а также высоким стандартам безопасности и требованиям рынка в соответствии со стандартами ISO, SAE, JASO и LV.

Кабели отличаются стабильными и надёжными электрическими свойствами, а также высокой теплостойкостью при непрерывном использовании при температуре до 200°C; кратковременно – при температуре до 250°C. Они также характеризуются исключительно высокими уровнями электромагнитной совместимости и механической прочности. В то же время кабели серии Hivocar обладают повышенной гибкостью и высокой стойкостью к износу. Для высоковольтных областей применения отобраны специальные изоляционные материалы (фторполимеры, термопластичные эластомеры, сшитые полимеры и кремнийорганические материалы). Компания LEONI одновременно также работает над созданием сверхгибких, термостойких, не содержащих силикон вариантов инновационных кабельных конструкций, обладающих при этом свойствами, аналогичными тем, которые обеспечивает силикон.

Компания LEONI предлагает кабели серии Hivocar в различных модификациях: одножильные и многожильные конструкции, с медными или алюминиевыми жилами, витые пары или спиральные кабели, с экранированием или без экранов – в зависимости от предполагаемой области применения. По требованиям заказчиков выпускаются кабели разнообразных конструкций.