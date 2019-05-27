Лауреатами премии "Глобальная энергия" 2019 года стали ученые из Дании и США

30 мая на официальной пресс-конференции были озвучены имена лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия». В 2019 году победителями стали профессор Фреде Блобьерг (Дания) за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой энергетики и доктор Халил Амин (США) за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Торжественное вручение премии состоится в октябре, в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Лауреаты получат золотые медали, золотые нагрудные значки, дипломы и поделят премиальный фонд в 39 млн рублей.

Лауреаты 2019 года были определены на заседании Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», которое состоялось накануне. В состав комитета входят 20 экспертов из 14 стран мира под руководством Рае Квон Чунга, советника председателя группы HELP при генеральном секретаре ООН, члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенного Нобелевской премии мира в 2007 году. На пресс-конференции он подвел итоги XVII номинационного цикла, отметив, что в борьбе за награду приняли участие 39 ученых из 12 стран. Напомним, что с 2019 года конкурсный отбор ведется в трех основных номинациях: «новые способы применения энергии», «нетрадиционная энергетика» и «традиционная энергетика». Международный комитет выбрал лауреатов только в двух первых категориях, присудив премию Халилу Амину и Фреде Блобьергу за их значительный вклад в развитие технологий, обеспечивающих новые возможности в развитии энергетики. Дополнил рассказ о достижениях этих ученых лауреат премии «Глобальная энергия» - 2012, член Международного комитета, член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, Родней Джон Аллам. Он же сообщил лауреатам новость об их победе во время телефонного звонка.

Первым лауреатом 2019 года признан профессор Фреде Блобьерг, эксперт в области силовой электроники из Дании. Он стал победителем в номинации «нетрадиционная энергетика». Ученый - автор ряда изобретений в области технологий приводов с регулируемой скоростью вращения ротора. Сегодня они штатно применяются в ветряных турбинах и позволяют рационально вырабатывать электроэнергию, экономя десятки миллионов долларов в год. Также Фреде Блобьерг разработал важные решения для интеграции фотоэлектрических установок и ветряных турбин в электросети, что необходимо для надежного и устойчивого функционирования энергосистем в целом. Сегодня установленная мощность таких ВИЭ-установок, подсоединенных к сетям, превышает 1000 ГВт. Помимо прочего, профессор занимается внедрением новых концептуальных методов обеспечения надежности силовой электроники для ВИЭ в целях снижения стоимости преобразователей энергии при одновременном повышении их стабильности. Примечательно, что два новых исследовательских направления, инициированных ученым, идут во взаимодействии университетов и промышленных предприятий. Доктор Блобьерг - самый цитируемый автор среди ученых всех инженерных дисциплин в мире.

Вторым лауреатом «Глобальной энергии» в номинации «новые способы применения энергии» стал американский профессор Халил Амин, мировой рекордсмен по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей. Его исследования связаны с созданием новых катодов и анодов для литий-ионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литий-кислородных, литий-серистых, натрий-ионных аккумуляторов. Он одним их первых изобрел 5-вольтный шпинельный катод LiNi0.5Mn1.5O4, активно внедряемый в настоящее время в энергосистемы различных стран. Главным достижением ученого считается изобретение катода NMC, широко применяемого сейчас в бытовой электротехнике и электромобилях Chevy Volt, Chevy Bolt, Nissan Leif, Fiat Chrysler, BMW I3 и I8, Ford, Toyota, Honda и Hyundai. Не так давно ученый разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями. Это открытие дало толчок новому витку исследований, направленных на повышение энергетической плотности аккумуляторных батарей и снижению издержек на расширение электрификации транспортных средств. Разработанные ученым аноды, катоды и электролиты применяются в деятельности десятков корпораций мира: BASF, Envia LG Chemical, General Motors, Envia, Microvast, Samsung, TODA, Umicore.

В целом эксперты пресс-конференции сошлись во мнении, что разработки лауреатов 2019 года отвечают современным энергетическим трендам. Расширяя эту идею, и.о. Президента ассоциации «Глобальная энергия» Александр Игнатов, отметил, что решения большинства лауреатов премии способствуют достижению глобальных целей устойчивого развития ООН, что в свою очередь соответствует приоритетам развития ассоциации. «Уже сейчас мы прямо или косвенно влияем на 5 из 17 глобальных целей, направленных на повышение качества и уровня жизни мирового сообщества», - резюмировал он.