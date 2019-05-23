Саратовский филиал "МРСК Волги" реализует ремонтную программу с опережением графика

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» подвели промежуточные итоги реализации ремонтной программы 2019 года.



В первом квартале текущего года саратовские энергетики полностью выполнили планы по замене опор и изоляторов на линиях электропередачи. Замена провода проведена с двукратным превышением намеченных объемов.



Столь же интенсивно велись работы на подстанциях 35-110 кВ. Планы по средним и капитальным ремонтам силовых трансформаторов, разъединителей, короткозамыкателей выполнены на 100%, выключателей - на 156%.



Намеченные объемы работ на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ перевыполнены и составили 127 % от запланированного.



Традиционно пристальное внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи и уничтожению зарослей камыша. Работы проводились с использованием мульчерной техники и выполнены на 100 %.



Реализация ремонтной программы – одно из важнейших условий работы электросетевого комплекса и надежного электроснабжения потребителей на территории Саратовской области.