Алексей Кулапин принял участие в стартап-конференции "Startup Village"

Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин в рамках седьмой Международной стартап-конференции для технологических предпринимателей Startup Village принял участие в панельной дискуссии «Интеллектуальная энергетика. Технологии будущего».

В обсуждении о стратегии развития российского ТЭК в эпоху глобальных цифровых преобразований также участвовали Министр энергетики Московской области Леонид Неганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети» Евгений Ольхович, а также представители компаний ТЭК и инновационного сообщества. Модератором выступил вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

В своем выступлении Алексей Кулапин отметил, что сегодня развитие российского ТЭК происходит в условиях возрастающей конкуренции и стремительно меняющейся конъюнктуры мировых рынков. Ключевым драйвером, способным обеспечить лидерство российских компаний и дать им необходимые преимущества для конкурентной борьбы, становится цифровизация.

По его словам, многие отечественные компании ТЭК, понимая происходящие тенденции, уже внедряют цифровые и «интеллектуальные» технологии, которые открывают новые возможности для повышения эффективности бизнеса и получения выгод от снижения производственных издержек.

Вместе с тем, как отметил представитель Минэнерго России, пока это только первые шаги на пути к масштабной цифровой трансформации ТЭК. Для того чтобы совершить качественный технологический скачок и продолжать наращивать свое преимущество как на внутренних, так и на мировых рынках необходимо на основе уже заложенного компаниями и государством фундамента вести системную работу по цифровизации.

Свои задачи в этой работе Минэнерго России видит в нескольких направлениях – стимулировании компаний к внедрению «интеллектуальных» и цифровых технологий и платформенных решений, а также в снятии барьеров для их внедрения. Решение этих задач предполагается, в том числе в рамках сформированного Минэнерго России ведомственного проекта «Цифровая энергетика». Он призван определить общие требования к цифровизации, задать стандарты для ключевых используемых технологий и создать единое цифровое пространство, в котором смогут стыковаться различные платформенные решения.

Для реализации проекта, по словам Алексея Кулапина, планируется выстроить систему управления, координации и мониторинга цифровизации, которая позволит консолидировать усилия крупнейших отраслевых компаний, экспертов и государства и обеспечить их открытое взаимодействие. Для этого в рамках проекта будет создан Совет по цифровой трансформации ТЭК под председательством Министра энергетики Российской Федерации, а также отраслевые центры компетенций по цифровой трансформации отраслей ТЭК. В электроэнергетике такой центр компетенций уже создан, в проработке – вопрос создания площадки в нефтегазовой отрасли.

Одной из первостепенных задач в рамках проекта «Цифровая энергетика» станет разработка Концепции цифровой трансформации, которая позволит определить целевые ориентиры цифровой трансформации ТЭК на среднесрочном и долгосрочной горизонтах планирования. К настоящему времени ее разработка уже начата при участии ведущих компаний ТЭК и экспертного сообщества.

В завершение Алексей Кулапин еще раз подчеркнул, что цифровая трансформация ТЭК – задача государственного значения: «Развитие и внедрение отечественных цифровых решений позволяет оптимизировать использование ресурсов, повышает эффективность бизнесс-процессов, и как следствие повышает конкурентоспособность компаний ТЭК».

Также в ходе деловой программы стартап-конференции Алексей Кулапин ознакомился с разработками участников выставки Startup Bazaar.