Калифорнийский CAISO опубликовал ежегодный прогноз надежности электроснабжения в своей операционной зоне в летний период 2019 г.

Независимый системный оператор штата Калифорния (CAISO) в своем ежегодном прогнозе нагрузки и ресурсов в летний период 2019 г. (2019 Summer Load and Resource Assessment) оценивает, как достаточный объем энергоресурсов на предстоящий летний период, в основном за счет сверхнормативных запасов гидроресурсов, и прогнозирует более высокий уровень устойчивости энергосистемы в своей операционной зоне, чем в летний период 2018 г.

Однако на обеспечении энергетической надежности в регионе Южной Калифорнии будет по-прежнему сказываться неопределенность, связанная с поставками природного газа, в первую очередь из-за снижения объемов запасов и ограничений, наложенных на расположенное в регионе хранилище природного газа Aliso Canyon.

Оценка нагрузки и ресурсов в летний период 2019 г., проведенная CAISO, также выявила возможные периоды резкого повышения спроса на электроэнергию в конце дня, вызывающие напряженную ситуацию в энергосистеме, поскольку в данное время суток выработка СЭС снижается. Высокий спрос на электроэнергию во второй половине дня будет представлять наибольший операционный риск в конце лета, так как в этот период снижается объем выработки гидрогенерации, а потенциальный пик потребления в соседних штатах, приходящийся на вечернее время суток, снижает возможности для импорта электроэнергии в зону регулирования CAISO.

В целом, проведенный CAISO анализ показал низкую вероятность дефицита мощности в июне-сентябре 2019 г. Так, по данным CAISO при прогнозируемом максимуме потребления в 46 511 МВт2 в течение летнего периода будут доступны 51 765 МВт генерирующей мощности. Важную роль в обеспечении надежности электроснабжения в летний период 2019 г. будет играть наличие обильных гидроресурсов. Так, согласно отчету, по состоянию на 2 апреля 2019 г. объем снежного покрова, образовавшегося в прошедший зимний период, составил 162% от среднемноголетнего, что значительно выше объема снежного покрова в 2018 г. (52% от среднемноголетнего). Запас гидроресурсов в крупных водохранилищах штата Калифорния составил 109% от нормального объема.

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