Минкомсвязь проведет пять экспериментов в рамках создания НСУД

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с привлечением других ведомств проведет в 2019-2020 годах пять экспериментов по построению Национальной системы управления данными (НСУД). Об этом заявил глава министерства Константин Носков, выступая в среду на заседании Правительства России.

Эксперименты призваны подтвердить правильность выбора методологии управления различными типами государственных данных и компонентов единой платформы НСУД. По итогам планируется уточнить требования к защите информации и, при необходимости, отдельные положения Концепции о НСУД.

Первый эксперимент – это формирование федерального регистра избирателей. В настоящее время на территории России зарегистрировано 108,4 млн избирателей и еще 2 млн – за ее пределами. Регистр ведется путем физической передачи сведений на машинно-читаемых или бумажных носителях от нескольких ведомств, после чего они сводятся органами местного самоуправления. На передачу и обобщение сведений отводится до 90 дней. Это обусловлено низким уровнем автоматизации всего процесса, что значительно увеличивает сроки обновления данных и административную нагрузку. Результатом эксперимента станет автоматический сбор сведений для федерального регистра избирателей из имеющихся информационных ресурсов.

Другой эксперимент – формирование цифрового профиля гражданина. Он позволит передавать бизнесу данные о гражданине из государственных информационных ресурсов, но только на основе цифрового согласия самого гражданина.

Третье направление – эксперимент с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС). Он нацелен на отработку контроля качества адресного реестра и его обогащения кадастровыми номерами. ФИАС является эталонным источником адресных данных для государства, бизнеса и населения. Органы власти России обязаны пользоваться ФИАС при оказании услуг и формировании юридически значимых документов. Однако на текущий момент высокая трудоемкость ведения реестра и низкая дисциплина исполнения регламентных процедур затрудняют актуализацию сведений и, как следствие, получение качественных данных. Для обогащения ФИАС такими данными необходимо наладить более эффективное автоматизированное взаимодействие с информационными ресурсами Росреестра, Росстата, Минюста, Росавтодора. Ожидается, что в рамках эксперимента удастся обеспечить регулярную (не менее одного раза в три дня) передачу сведений от участников эксперимента в ФИАС.

В рамках следующего направления будут сформированы паспорта муниципальных образований на основе информационных ресурсов Росстата, Федерального казначейства, ЦИК и Минэкономразвития. Эксперимент планируется осуществить не менее чем в трех пилотных регионах.

Наконец, пятым экспериментом станет создание цифровой аналитической платформы (ЦАП). Сейчас каждый ФОИВ пользуется своей статистической системой. Это приводит к дублированию сбора информации от респондентов. Цель создания ЦАП – сделать процесс такого сбора необременительным для бизнеса и населения. В рамках эксперимента планируется сформировать единое информационное пространство сбора статистической информации Росстата и Минсельхоза и исключить дублирование.

Первые результаты экспериментов планируется получить к концу третьего квартала 2019 года, а полностью их завершить до второго квартала 2020-го.