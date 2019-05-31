Операция завершена: части моста Благовещенск – Хэйхэ состыкованы

До открытия моста, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, осталось меньше года. Обе его части, строительство которых велось с разных берегов Амура, состыкованы. Работы идут по графику, рассказал журналистам после стыковки министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Строительная готовность моста должна быть в 2019 году в декабре месяце, плюс оформление всей технической документации. К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия контракта, подписанного с нашей подрядной организацией. На сегодня все работы ведутся в графике, условий для срыва мы не видим", – сказал Козлов.

Этот мост облегчит не только транспортное перемещение, но и движение инвестиций в Дальний Восток и страну в целом, заявил после церемонии стыковки вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов, и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост – еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны", – сказал Трутнев.

В свою очередь, губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что мост – "точка роста" для региона.

"Этот мост – точка роста для Амурской области, у нас есть планы по развитию предмостовой территории, распространения сюда режима территории опережающего развития. Наше конкурентное преимущество – это сельское хозяйство, продукты переработки. У нас экспорт (в КНР) за прошлый год по соевым бобам составил почти 400 тысяч тонн, из миллиона тонн сои, выращенной здесь, 40% мы отправили в Китай. Благодаря строительству моста экспорт увеличится", – сказал Орлов. По его словам, мост важен и для газохимических проектов, реализуемых в Амурской области.

Трансграничный автомобильный мост придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей России и Китая и приграничных районов двух стран, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Сергей Черненко.

"Я уверен, что запуск движения по мосту придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей и увеличению взаимных туристических поездок, и станет новой вехой в богатой истории взаимоотношений между нашими регионами. Очень символично, что стыковка моста проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая и в год межрегионального развития сотрудничества", – сказал Черненко.

Мост через Амур – вантовый с низкими пилонами. Дорога будет двухполосной. Сооружение начали возводить три года назад одновременно с двух берегов – российского и китайского. Каждая страна построила половину – по 540 метров. Работы ведет специально созданная российско-китайская компания на условиях концессионного соглашения.

Радио Sputnik