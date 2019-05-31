Хищение энергооборудования с двух подстанций в Волгоградской области на несколько часов оставило без света полторы тысячи жителей

Энергетики волгоградского филиала "Россети Юг" обнаружили крупное хищение энергооборудования на двух подстанциях отдаленных районов области. На несколько часов погас свет в домах жителей Урюпинского района. Под угрозой отключения электроэнергии оказались и жители Михайловского района области.



Оборудование находилось под постоянным напряжением, одно неосторожное движение могло стоить злоумышленникам жизни, но даже это их не остановило. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. На оперативное восстановление энергоснабжение сетевая компания была вынуждена отвлекать от плановых ремонтных работ кадровые и материальные ресурсы.



По факту хищения энергооборудования энергетики обратились в правоохранительные органы. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.



Компания "Россети Юг" напоминает, что воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно для самих нарушителей!



О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП специалисты компании "Россети Юг" просят незамедлительно сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50 (звонок бесплатный) либо на сайте компании в анонимной форме обратной связи.