"Ленэнерго" провело День презентаций для производителей приборов учета электроэнергии

В учебно-тренировочном комплексе ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») состоялся День презентаций для отечественных производителей систем коммерческого и технического учета энергоресурсов. Компании представили на мероприятии различные виды счетчиков, устройства для измерения и анализа показателей качества электроэнергии, пункты коммерческого учета электроэнергии, новейшие устройства для сбора и передачи данных и другие разработки, позволяющие осуществлять комплексный интеллектуальный учет электроэнергии.

В Дне презентаций приняли участие представители 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Омска и Архангельска, а также специалисты профильных подразделений, филиалов и ДЗО «Ленэнерго», смежных сетевых компаний региона.

Производители выступили с докладами о новинках рынка и возможностях выпускаемой продукции. В частности, специалисты обсудили способы минимизации ошибок при учете электроэнергии за счет применения измерительных антирезонансных трансформаторов, особенности и способы построения АСКУЭ (автоматизированных систем контроля учета электроэнергии) на базе оборудования конкретных производителей, возможности использования беспроводных технологий в электроэнергетике и энергоэффективных датчиков в системе учета. Также в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы организации интеллектуального учета электроэнергии на цифровых подстанциях с помощью продукции отечественных компаний.

На демонстрационном стенде специалисты могли ознакомиться с работой сплит-счетчиков и устройств сбора-передачи данных одной из компаний-участниц.

По итогам мероприятия экспертный совет «Ленэнерго» проведет анализ представленной продукции и отберет технологии и оборудование, применение которых представляет наибольший интерес для совершенствования системы учета электроэнергии и снижения потерь в компании.

День презентаций «Ленэнерго» – традиционное для компании мероприятие, которое проводится с 2014 года. Его цель – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе, стимулирование импортозамещения. Проведение подобных мероприятий позволяет «Ленэнерго» и смежным электросетевым компаниям оценить конкурентоспособность отечественных производителей, познакомиться с новейшими разработками в области электроэнергетики и определить направления для сотрудничества.