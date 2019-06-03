По одной из главных строек Прикамья возбуждено уголовное дело

Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу в конце мая возбудил уголовное дело по факту использования контрафактной продукции при строительстве новых домов ЖК «Любимов» в Березниках. Дело возбуждено по ч.1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Подозреваемых по делу пока нет.

Как сказано в постановлении полиции, еще 28 июля 2016 года АО «Камская долина» и АО «Электромонтаж» заключили договор на проведение электромонтажных работ при строительстве новых домов на ул. Дощенникова, 7 и ул. Строителей, 8. Согласно условиям договора, АО «Камская долина» должно было представить образцы кабельной продукции, которые будут использоваться при строительстве домов. «Камская долина» представило эти образцы с маркировкой ООО «Камский кабель», то есть незаконно использовало товарный знак «Камкабеля», зарегистрированный за правообладателем Кентворэ холдингс лимитед (Кипр).

В действительности, продукция была другой и не соответствовала ГОСТам. Это установил испытательный центр Научно-исследовательского института кабельной продукции в Томске, который ранее провел экспертизу образцов кабеля, используемых при строительстве ЖК «Любимов» и пермского зоопарка.

Экспертиза проводилась по итогам заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Пермском крае. В рамках уголовного дела ООО «Камский кабель» заявил о материальном ущербе в размере свыше одного миллиона рублей.