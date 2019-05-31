Ученые из Петербурга разработают эталоны для атомного судостроения

Важным этапом в развитии отечественного судостроения станет создание комплекса эталонов в области измерения больших значений крутящего момента сил. От точности измерения этой величины зависит управляемость и маневренность кораблей и самолетов, энергоэффективность горнодобывающего, горнопроходческого, газо- и нефтеперекачивающего оборудования. Для развития этих отраслей требуется увеличить диапазон воспроизведения единицы крутящего момента сил как минимум в 15 раз от существующих сегодня в России возможностей. Например, это необходимо для реализации таких крупных проектов, как газопровод «Сила Сибири» и создание современного атомного ледокольного флота.

Опытный образец комплекса планируется создать в 2021-2024 годах. Но специалисты отдела линейных ускорений, гравиметрии и угла ВНИИМ уже изготовили прототип будущего рабочего эталона и в инициативном порядке ведут подготовку технического задания.

Специалисты института внесли свой вклад и в создание ледокола «Арктика». В течение нескольких лет для флагманского судна проекта 22220 разрабатывалась методика калибровки солемеров, работающих в атомных реакторах атомохода.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов во время церемонии спуска на Балтийском заводе, с проекта 22220 Россия начинает новый этап в освоении Северного морского пути. Головной атомоход «Арктика», серийные «Сибирь» и «Урал» смогут круглогодично проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы этого проекта предназначены для перевозки углеводородного сырья с месторождений Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.