Системный оператор рассказал представителям генерирующих компаний об изменениях в порядке аттестации оборудования на оптовом рынке мощности

30 мая Системный оператор провел семинар-совещание для генерирующих компаний по вопросам изменения процедуры аттестации генерирующего оборудования. Изменения порядка аттестации оборудования связаны с вступлением в силу ряда нормативных актов.

С докладом выступила заместитель директора по энергетическим рынкам Ольга Лонщакова. В обсуждении вопросов приняли участие директор по энергетическим рынкам Андрей Катаев и начальник службы долгосрочного планирования энергетических режимов Игорь Тупицин.

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) на оптовый рынок мощность может поставляться только оборудованием, прошедшим аттестацию, включающую в себя тестирование (испытания) оборудования для фактического подтверждения возможности длительной работы с заявленной мощностью. При проведении аттестации генерирующего оборудования определяется предельный объем поставки мощности, соответствующий фактической нагрузке, которая поддерживалась в период проведения тестирования, установленная мощность такого оборудования, рассчитываемая по результатам испытаний с учетом приведения параметров окружающей среды к нормальным (номинальным) условиям, а также иные технические параметры, подлежащие аттестации в соответствии с решениями Правительства РФ и (или) договорами поставки мощности.

В условиях отсутствия нормативных требований порядок проведения испытаний для участников оптового рынка и определения технических параметров оборудования по результатам таких испытаний определялся в рамках договорных отношений на ОРЭМ регламентом аттестации генерирующего оборудования и раскрывающим его положения Порядком проведения тестирования генерирующего оборудования, разработанным Системным оператором. При этом на электростанции, работающие на розничных рынках электроэнергии, указанные требования не распространялись.

Правительством РФ 13 августа 2018 г. утверждены Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (ПТФ ЭЭС). Согласно ПТФ ЭЭС общесистемные технические параметры генерирующего оборудования, включая установленную мощность, максимальную располагаемую мощность, скорость набора и снижения нагрузки, определяются по результатам испытаний, правила проведения которых утверждаются полномочным органом исполнительной власти – в данном случае Минэнерго РФ.

28 апреля 2019 года в силу вступил Приказ Минэнерго РФ от 11.02.2019 г. № 90 «Об утверждении Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229», который распространяет свое действие на все генерирующее оборудование, работающее в составе электроэнергетической системы, вне зависимости от механизма реализации электроэнергии на оптовом либо розничных рынках.

Таким образом, с вступлением в силу указанных правил все общесистемные технические параметры, включая установленную мощность и максимальную располагаемую мощность генерирующего оборудования, соответствующую предельному объему поставки мощности на оптовый рынок, могут быть определены только по результатам комплексных испытаний, проведенных в соответствии с требованиями указанных правил.

Данная процедура обязательна в случае технологического присоединения при вводе в работу нового объекта, увеличения установленной мощности в результате замены или модернизации оборудования, уменьшения установленной мощности и изменения общесистемных параметров.

В целях приведения действующего договора о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствие с новыми нормативными документами, АО «СО ЕЭС» инициировало внесение изменений в регламенты оптового рынка, предусматривающих исключение из них положений дублирующих нормы правил проведения испытаний, а также уточнение порядка проведения регулярного тестирования, проводимого в соответствии с Правилами ОРЭМ с целью подтверждения возможности поставки мощности на оптовый рынок, и выполняемого в общем случае не реже одного раза в 5 лет, а для оборудования старше 55 лет – не реже одного раза в год.

На совещании были рассмотрены особенности проведения комплексных испытаний для различных типов электростанций, включая ТЭЦ с поперечными связями и объекты ВИЭ. Представители генерирующих компаний высказали предложения по уточнению положений регламентов ОРЭМ в части проведения тестирования генерирующего оборудования.

По результатам совещания АО «СО ЕЭС» планирует направить на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» уточненную редакцию изменений в регламент аттестации, сформированную с учетом рассмотренных предложений генерирующих компаний.