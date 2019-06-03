В Осташковском РЭС Тверьэнерго установлено более 4,5 тысяч новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Тверской филиал МРСК Центра продолжает модернизировать систему учета электроэнергии. В рамках реализации мероприятий по снижению энергопотерь более 4,5 тыс. счетчиков нового поколения с начала года установлено в Осташковском районе электрических сетей филиала.

Новейшие высокотехнологичные приборы учета обладают функцией почасового многотарифного учета электроэнергии, контроля мощности и иных параметров, необходимых потребителю для планирования электропотребления и оптимизации расчетов за электроэнергию.

Установка многофункциональных измерительных комплексов осуществляется в рамках энергосервисных контрактов филиала, реализация которых позволит значительно сократить количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Всего до конца года в Осташковском районе планируется установить порядка 7,5 тыс. интеллектуальных приборов учета, это позволит снизить потери на 1,3 млн. кВт/ч в год, что в денежном эквиваленте составит - более 4,5 млн рублей.