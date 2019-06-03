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Модернизация

В Осташковском РЭС Тверьэнерго установлено более 4,5 тысяч новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии

В Осташковском РЭС Тверьэнерго установлено более 4,5 тысяч новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии

4 июня 2019, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Тверской филиал МРСК Центра продолжает модернизировать систему учета электроэнергии. В рамках реализации мероприятий по снижению энергопотерь более 4,5 тыс. счетчиков нового поколения с начала года установлено в Осташковском районе электрических сетей филиала.

Новейшие высокотехнологичные приборы учета обладают функцией почасового многотарифного учета электроэнергии, контроля мощности и иных параметров, необходимых потребителю для планирования электропотребления и оптимизации расчетов за электроэнергию. 

Установка многофункциональных измерительных комплексов осуществляется в рамках энергосервисных контрактов филиала, реализация которых позволит значительно сократить количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Всего до конца года в Осташковском районе планируется установить порядка 7,5 тыс. интеллектуальных приборов учета, это позволит снизить потери на 1,3 млн. кВт/ч в год, что в денежном эквиваленте составит - более 4,5 млн рублей.

«В Осташковском районе электрических сетей проделан большой объём работ по установке интеллектуальных счётчиков», - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Антон Балакин. – «Данные приборы учета обладают рядом преимуществ и для потребителей, и для сетевой компании: они высокочувствительны, обеспечивают дистанционный контроль параметров качества электроэнергии и надежности электроснабжения, дистанционное снятие показаний, отключение неплательщиков по заявкам энергосбытовой компании, контроль потребляемой мощности, и, что очень важно, позволяют отследить источник потерь, тем самым пресекая попытки хищений электроэнергии».

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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