Гибкие плоские кабели для космических кораблей

Одобренные NASA для использования в космической технике плоские кабели малого веса компании Cicoil разработаны с учётом специфических условий эксплуатации. Эти кабели выдерживают интенсивное воздействие высоких уровней радиации, УФ излучения и динамических температурных диапазонов, характерных для космического пространства (от -65º до 260 ºС), не демонстрируя никаких отрицательных эффектов такого воздействия.

Плоские кабели в прозрачной оболочке из запатентованного компанией Cicoil материала Flex-Sil гарантированно обеспечивают бесперебойную работу, сохраняют высокую степень гибкости и надёжный уровень механических и электрических свойств даже после эксплуатации в космосе в течение 50 лет. Конструкция каждого уникального плоского кабеля компании Cicoil может включать разнообразные элементы в индивидуальной оболочке, в том числе токопроводящие жилы, экранированные сигнальные пары, Ethernet, USB, HDMI, коаксиальные проводники и другие конструктивные элементы, такие как запатентованная компанией Cicoil крепёжная лента StripMount. Все эти элементы заключены в одной компактной кабельной конструкции. Кабели готовы к поставке, имеют соответствующие условиям эксплуатации в космическом пространстве конструктивные особенности, поставляются непрерывными конкретными длинами по заказам потребителей или в виде кабельных сборок с разъёмами по выбору заказчика после 100% тестирования и осмотра. Устойчивая к надрыву наружная резиновая оболочка Flex-Stil обладает свойством самостоятельного восстановления после небольших проколов и не будет подвержена износу, растрескиванию или деформации во время срока службы с более чем 10 миллионами циклов изгибания или при продолжительном воздействии факторов прокладки в местах ограниченного пространства, вибрации, рабочих напряжений и жёстких факторов космического пространства. Для использования в областях, требующих стойкости к истиранию и адгезии, компания Cicoil предлагает антифрикционное покрытие (Space-Flight Approved GlideRite) для кабелей (по специальному заказу). Не содержащие примесей кабели компании Cicoil производятся в помещении с автоматической системой кондиционирования воздуха и в соответствии с требованиями NASA 1124 и ASTM E 595-93 для продукции, используемой в космосе. Плоские кабельные сборки компании Cicoil используются на каждом космическом аппарате типа Apollo, Mercury, Gemini, Skylab, Mercury Voyager и Space Shuttle Missions. Сегодня они также используются на Международной космической станции.