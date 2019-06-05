МРСК Центра и Приволжья поддержала Международный автопробег на электрокарах "Ралли Мира-2019"

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в ГК «Россети») - «Калугаэнерго» обеспечил подзарядку электромобилей участников Международного автопробега «Ралли Мира-2019», который направлен на укрепление политических и культурных отношений между Россией и Европой, а также пропаганду экологических видов транспорта.

Маршрут Международного Электрического марафона «Ралли Мира - 2019» проходит через 10 стран и 29 городов, в том числе, через Калугу. Приняв эстафету от брянских коллег, калужские энергетики организовали подзярядку электрокаров. На базе Калужских городских электрических сетей филиала «Калугаэнерго» гостей встречали и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» Владислав Острик и Городской голова г. Калуги Дмитрий Разумовский.

Приветствуя участников ралли, Владислав Острик сказал:

"Группа компаний "Россети" способствует развитию экологического электротранспорта, активно развивая сеть электрозаправок в российских регионах. В рамках этого проекта в филиале "Калугаэнерго" на базе Калужских городских электрических сетей установлена электрозаправка. Уже сейчас владельцы электромобилей могут заправиться здесь".

Владислав Валерьевич также отметил, что энергетики разделяют устремления участников ралли, направленные на укрепление дружбы между народами разных стран и пропаганду экологических видов транспорта и пожелал участникам ралли успешно завершить свой маршрут в Санкт-Петербурге и выполнить благородную миссию акции.

Дмитрий Разумовский в своем приветственном слове подчеркнул, что калужские региональные и муниципальные органы власти поддерживают развитие электротранспорта:

«Это экологично, безопасно, бесшумно, что очень актуально для создания комфортной городской среды. За этим будущее, и я рад что Калужская область и Калуга к этому будущему идут".

От имени участников электромарафона почетный консул Княжества Монако в Эстонии, Вице-президент Национального олимпийского комитета Эстонии, вдохновитель и организатор марафона Юри Тамм поблагодарил руководство региона и калужских энергетиков за поддержку марафона и обеспечение возможности для зарядки электромобилей:

"От имени Его светлости принца Монако Альберта II, который является учредителем этой гонки, хотел бы передать вам наилучшие пожелания. Спасибо за предоставленную возможность зарядки электромобилей. Некоторые люди испытывают дискомфорт от того, что электромобиль заряжается чуть дольше обычного. Но для нас это напротив плюс. И дело не только в том, что вопросы экологии для нас важны. Время, в которое заряжаются электромобили, - это для нас эксклюзивная возможность общения с жителями и руководством разных стран, регионов, городов, возможность посмотреть города, расширить свой кругозор. У Международного электромарафона несколько целей: развитие спорта, олимпийского движения, защита мира, экологии. Но, прежде всего, это укрепление сотрудничества. Это наша главная миссия»!

Калужские энергетики преподнесли участникам марафона сувениры - книги об истории региона, а пока заряжались электромобили - организовали экскурсию в первый в мире и крупнейший в России музей космонавтики. Все желающие могли сделать сэлфи за рулем электрокара, среди которых была раритетная «Победа» 1958 года выпуска.

Напомним, Электромарафон «Ралли Мира-2019» стартовал 27 мая в Chapiteau de l'Espace Fontvieille в Монако и завершится 6 июня церемонией награждения в выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019. Шесть электромобилей отправились в марафонскую гонку протяженностью 4700 километров. Среди участников - команды из Эстонии, Монако, Франции и Чехии.

В этом году марафон проходит через десять стран (Монако –Франция – Италия - Сан-Марино – Хорватия – Венгрия – Словакия – Польша –Беларусь - Россия) с остановками в 29 городах.

Цель электрического марафона - повысить осведомленность о современных электромобилях, продвижение инновационных и устойчивых решений против изменения климата. Также участники ралли нацелены на укрепление сотрудничества между странами, регионами и городами.