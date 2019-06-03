Трансформация строительной отрасли и ЖКХ – в центре внимания Петербургского экономического форума

Делегация Минстроя России под руководством министра Владимира Якушева 6 и 7 июня примет активное участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ключевая тема форума 2019 – «Формируя повестку устойчивого развития».

В четверг, 6 июня, в 15 часов в рамках трека «Российская экономика: реализуя цели национального развития» начнет работу панельная сессия «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация». Участники сессии обсудят развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов России как отраслей привлекательных для российских и иностранных инвесторов.

На пленарном заседании выступят министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев; вице-президент по стандартам Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA) Дэвид Бэйн; директор по развитию программы цифрового строительства Egis Кристоф Кастан; заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе; председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев; генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский; партнер, глобальный лидер по проектированию и строительству EY Эрин Робертс; старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям Fortum Corporation Арто Рэтю; врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис; врио губернатора Курганской области Вадим Шумков; генеральный директор группы «Эталон» Геннадий Щербина.

В пятницу, 7 июня, глава Минстроя России примет участие в панельной дискуссии «Инвестиции в развитие городской среды», в ходе которой планируется обсуждение механизмов по объединению ресурсов государства и бизнеса в сфере развития городской среды и благоустройства, и в пленарном заседании с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В 17:00 состоится организованная при поддержке АО «ДОМ.РФ» сессия «Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства». С 1 июля 2019 года при привлечении средств граждан в долевое строительство предусмотрен переход на новый механизм финансирования строительной отрасли с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. Это приведет к трансформации строительной отрасли, появлению новых банковских инструментов, рынок станет прозрачнее, застройщики надежнее, решится проблема с обманутыми дольщиками. Станет ли снижение рисков в строительной отрасли драйвером роста спроса на строящееся жилье? – ответ на этот и другие вопросы предстоит найти участникам сессии.

В Санкт-Петербурге глава Минстроя России проведет ряд рабочих встреч и переговоров с руководителями российских регионов, главами иностранных компаний, лидерами общественных организаций, ответит на вопросы журналистов. Планируется также подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В частности, с АНО «Россия – страна возможностей» о стратегическом партнерстве по проекту «Профстажировки 2.0»