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Мероприятия

"Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур энергетической компании"

Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур энергетической компании

6 июня 2019, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: SOCIAL MEDIA FEST-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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Такой мастер-класс проведет руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов на конференции «Social Media Fest-2019» в Москве 20-21 июня.

В программе мастер-класса:

  • Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос. организаций; 
  • Почему в сетях традиционный PR не работает; 
  • Как сделать так, чтобы официальные новости реально доходили до населения; 
  • Как вовлечь население в конструктивные изменения; 
  • Как бороться с негативом; 
  • Как противодействовать троллингу; 
  • Как бороться с влиянием недостоверной информации в сетях; 
  • Как стимулировать позитивные отзывы от населения; 

Мастер-класс будет проходить 21 июня. Три блока по полтора часа. Минимум теории. Практика и кейсы. Все участники конференции смогут как слушать мастер класс, так и в любой момент перейти на другие потоки.

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

  • Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;
  • Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;
  • Где брать инфоповоды для соцстей;
  • Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;
  • Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
  • Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;
  • Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;
  • Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали;
  • Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;
  • Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

  • Социальные сети для государственных и муниципальных структур;
  • Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;
  • Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Павел Борисов, Наталья Баршева, Елена Винокурцева, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте https://u.to/UemLFQ

Официальная площадка конференции - Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7  (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская») 

#smmfest2019

Компания: ИД "Имидж-Медиа"

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