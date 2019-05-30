"Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур энергетической компании"

Такой мастер-класс проведет руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов на конференции «Social Media Fest-2019» в Москве 20-21 июня.

В программе мастер-класса:

Как стратегия комьюнити-менеджмента решает задачи гос. организаций;

Почему в сетях традиционный PR не работает;

Как сделать так, чтобы официальные новости реально доходили до населения;

Как вовлечь население в конструктивные изменения;

Как бороться с негативом;

Как противодействовать троллингу;

Как бороться с влиянием недостоверной информации в сетях;

Как стимулировать позитивные отзывы от населения;

Мастер-класс будет проходить 21 июня. Три блока по полтора часа. Минимум теории. Практика и кейсы. Все участники конференции смогут как слушать мастер класс, так и в любой момент перейти на другие потоки.

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;

Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;

Где брать инфоповоды для соцстей;

Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;

Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;

Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;

Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали;

Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;

Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp и т.д.

Темы мастер-классов:

Социальные сети для государственных и муниципальных структур;

Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;

Работа с соцсетями на рынке недвижимости и т.д.

Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Павел Борисов, Наталья Баршева, Елена Винокурцева, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте https://u.to/UemLFQ

Официальная площадка конференции - Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)

Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)

#smmfest2019