"Комьюнити-менеджмент как стратегия коммуникаций с населением для государственных и муниципальных структур энергетической компании"

Расширяйте свои познания
6 июня 2019, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: SOCIAL MEDIA FEST-2019
Отрасль: Электроэнергетика
Такой мастер-класс проведет руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов на конференции «Social Media Fest-2019» в Москве 20-21 июня.
В программе мастер-класса:
Мастер-класс будет проходить 21 июня. Три блока по полтора часа. Минимум теории. Практика и кейсы. Все участники конференции смогут как слушать мастер класс, так и в любой момент перейти на другие потоки.
Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать доклады в любом потоке и переходить с потока на поток выбирая интересных спикеров.
Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :
Темы мастер-классов:
Среди спикеров конференции такие эксперты в области PR и маркетинга как Тимур Асланов, Андрей Гавриков, Влад Титов, Майя Богданова, Елена Бурдюгова, Юлия Магась, Павел Борисов, Наталья Баршева, Елена Винокурцева, Виктор Комаров, Константин Зимен, Екатерина Макарова и другие.
Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте https://u.to/UemLFQ
Официальная площадка конференции - Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru)
Адрес института: Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп.7 (метро «Крестьянская Застава», «Пролетарская», «Марксистская»)