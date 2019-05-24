Региональное правительство, "Россети-Янтарь" и Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области объединяют усилия для развития электросетевого комплекса

Сегодня, 6 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соответствующее трехстороннее соглашение.

В соответствии с документом Правительство Калининградской области, «Россети-Янтарь» и Служба по государственному регулированию цен и тарифов договорились развивать долгосрочное эффективное сотрудничество с целью формирования благоприятного инвестиционного климата на территории самого западного региона страны. В течение ближайших десяти лет в рамках реализации инвестиционной программы «Россети-Янтарь» стороны будут вести четко скоординированную работу по модернизации электросетевого комплекса, направленную на снижение потерь и аварийности в электрических сетях.

В присутствии генерального директора группы «Россети» Павла Ливинского соглашение подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор «Россети-Янтарь» Кирилл Юткин и руководитель Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Ольга Боброва.

«Партнерство участников соглашения прошло проверку успешной реализацией в регионе масштабных инвестпроектов. Но впереди - новые цели, которые требуют значительно большей эффективности, нам предстоит масштабная работа для выполнения задач, обозначенных Президентом страны в майском указе. Поэтому нам важно, образно говоря, сверить часы для дальнейшего слаженного взаимодействия», - заявил Антон Алиханов.

«Россети-Янтарь» строит энергообъекты с учетом перспективного развития региона. Сетевая компания успешно реализует Программу реконструкции и развития электросетевого комплекса, которая предполагает повышение надежности энергоснабжения и создание резерва свободной мощности для подключения новых потребителей.

«Укрепление социально-экономического потенциала региона невозможно без модернизации электросетевого комплекса, внедрения инновационных решений в его работу. Энергетика является одним из фундаментов экономического развития страны. В нашей компании не существует проектов, рассчитанных на короткий срок. Стратегической задачей «Россети-Янтарь» является обеспечение растущей потребности Калининградской области в электрической энергии», - заключил Кирилл Юткин.

Справка:

компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети-Янтарь» создано в 1945 году, и сегодня является самой крупной сетевой компанией на территории Калининградской области. «Россети-Янтарь» обеспечивает жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов региона через эффективную поставку электрической энергии региональным потребителям. Энергосистема территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с энергосистемой Литвы. Компания обслуживает территорию более 15 тысяч кв. км и эксплуатирует более 14,7 тысяч километров линий электропередачи, обслуживает более 4 тысяч подстанций суммарной мощностью 3949 МВт. Доля «Россети-Янтарь» на рынке услуг по передаче электроэнергии в 2016 году - 79,2% от НВВ региона. С 2016 года «Россети-Янтарь» реализует программу реконструкции и развития электрических сетей, рассчитанную до 2020 года. Объем финансирования составляет почти 27 млрд рублей. Основным акционером (100 % капитала) «Россети-Янтарь» является ПАО «Россети».