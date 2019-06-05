Системный оператор внедрил цифровые системы мониторинга запасов устойчивости в ОДУ Урала и Тюменском РДУ

В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ) введены в промышленную эксплуатацию цифровые системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ)

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимы перетоков (МДП) в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Внедрение СМЗУ – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с такими проектами, как ввод централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в объединенных энергосистемах и систем дистанционного управления оборудованием энергетических объектов. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами. В частности, обеспечение максимального использования пропускной способности магистральных ЛЭП за счет применения СМЗУ дает дополнительные возможности оптимизации загрузки генерирующих мощностей в энергосистеме.

На первом этапе введенные в эксплуатацию программно-технические комплексы СМЗУ будут рассчитывать максимально допустимый переток для четырех контролируемых сечений: «АПНУ Калино» и «Малахит» в Объединенной энергосистеме Урала и «ОЭС Урала – энергосистема Тюменской области» и «Север» – в Тюменской энергосистеме. В дальнейшем к новой системе планируется подключать и другие контролируемые сечения.

В рамках внедрения программно-технических комплексов СМЗУ в филиалах Системного оператора ОДУ Урала и Тюменском РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы Объединенной энергосистемы Урала и Тюменской энергосистемы.

В процессе подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию цифровых систем мониторинга запасов устойчивости специалисты ОДУ Урала и Тюменского РДУ совместно с разработчиками – АО «НТЦ ЕЭС» – участвовали в тестировании работы серверного оборудования и программного обеспечения комплексов СМЗУ, актуализировали расчетные модели энергосистем и базы данных по параметрам устройств противоаварийной автоматики для корректного определения МДП в контролируемых сечениях.

В результате проделанной работы диспетчерский персонал получил инструмент, позволяющий оценивать режим работы энергосистемы в реальном времени. Управление режимом работы ОЭС Урала и энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с использованием результатов расчета СМЗУ позволяет повысить надежность работы ЕЭС России и электроснабжения потребителей электрической энергии.