Павел Акилин: На развитие омской энергетики будет направлено 10 миллиардов рублей

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании «МРСК Сибири» Павел Акилин и губернатор Омской области Александр Бурков подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития региональной энергетики.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Омской области будет способствовать обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона.

До 2028 года МРСК Сибири планирует вложить в развитие энергетики Омской области порядка 10 млрд рублей.

В документ включены приоритетные мероприятия по модернизации электросетевого комплекса, выполняемые в рамках инвестиционной программы, в том числе проекты по цифровизации сетей.

Правительство региона, со своей стороны, берет на себя задачу по созданию необходимых условий для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса. Об этом сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

- В первую очередь МРСК Сибири – это та компания, которая обеспечивает жизнеспособность экономики нашего региона, и от качества работы этой компании зависит очень много, - отметил он. - Это стабильное обеспечение электрической энергией всей Омской области. И здесь важно состыковывать интересы компании и региона для дальнейшего развития.

С 2019 года все подстанции МРСК Сибири будут строиться только с применением цифровых технологий.

Генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин подчеркнул, что цифровизация электросетевого комплекса Омской области может стать драйвером развития экономики региона.

- Этим соглашением мы определяем на десять лет вперед, по каким правилам будем жить, какие направления развивать, какие питающие центры реконструировать. Это касается и выполнения задачи по цифровизации экономики, которую поставил Президент Российской Федерации, - подчеркнул Павел Акилин. – Цифровизация позволит потребителям получить более высокое качество электроснабжения: значительно сократится время перерывов в электроснабжении, которые могут возникать, в том числе из-за с погодных условий, ведь в Сибири они очень сильно влияют на работу электросетевого комплекса.

Сейчас филиал МРСК Сибири – "Омскэнерго" ведет работы по проектированию цифровых подстанций «Кристалл» 110/10 кВ и «Семиреченская» 110/10 кВ. Их ввод в эксплуатацию позволит значительно повысить качество электроснабжения жителей Омска.

До конца 2019 года в рамках пилотного проекта «Цифровая подстанция» филиал "Омскэнерго" планирует завершить проектные работы по реконструкции подстанции «Омская» 35/10 кВ.

Одновременно будет реализован пилотный проект «Цифровой район электрических сетей (РЭС)». Он предполагает реконструкцию распределительной сети от подстанции с применением цифровых технологий (телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и других элементов повышения наблюдаемости электросетей).

Задачи перед "Омскэнерго" поставлены масштабные. Только в 2019 году в числе ключевых проектов предприятия - модернизация подстанций «Красноярская», «Тара», «Сосновская».

Кроме того, запланирован серьезный объем мероприятий по цифровизации электросетевого комплекса: телемеханизация подстанций; модернизация системы цифровых каналов связи; установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров), которые позволяют оперативно выявлять и отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии, установка умных приборов учета электроэнергии.