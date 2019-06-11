 
Подписаться на новости
Происшествия

Взрыв на танкере парализовал перевалку нефти в порту Махачкалы

Взрыв на танкере парализовал перевалку нефти в порту Махачкалы

11 июня 2019, 15:10
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

237 просмотров

Сегодня рано утром – в 04:38 по местному времени – в Махачкалинском морском торговом порту случилось ЧП. Как сообщили в управлении МЧС России по Республике Дагестан, во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Судно сильно дымилось, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. Огнеборцы сразу приступили к проливке для охлаждения емкости с нефтепродуктами. К 10:24 пожар удалось локализовать, еще спустя три часа – полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

По данным республиканского Минздрава, в результате происшествия погибли три человека, еще пятеро находятся в больнице, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Как сообщило Южное следственное управление на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Росморречфлот известил: после обнаружения пожара акваторию порта пришлось закрыть, нефтегавань не работает. На борту вспыхнувшего танкера в момент возгорания находилось 6 тысяч тонн сырой нефти, а также мазут и дизтопливо. Судно принадлежит «Волжскому пароходству».

 

"Индустрия безопасности"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Энергоснабжение алюминиевого завода
Бизнес-центр
По одной из главных строек Прикамья возбуждено уголовное дело
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно