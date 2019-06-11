Взрыв на танкере парализовал перевалку нефти в порту Махачкалы

Сегодня рано утром – в 04:38 по местному времени – в Махачкалинском морском торговом порту случилось ЧП. Как сообщили в управлении МЧС России по Республике Дагестан, во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Судно сильно дымилось, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. Огнеборцы сразу приступили к проливке для охлаждения емкости с нефтепродуктами. К 10:24 пожар удалось локализовать, еще спустя три часа – полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

По данным республиканского Минздрава, в результате происшествия погибли три человека, еще пятеро находятся в больнице, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Как сообщило Южное следственное управление на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Росморречфлот известил: после обнаружения пожара акваторию порта пришлось закрыть, нефтегавань не работает. На борту вспыхнувшего танкера в момент возгорания находилось 6 тысяч тонн сырой нефти, а также мазут и дизтопливо. Судно принадлежит «Волжскому пароходству».

"Индустрия безопасности"