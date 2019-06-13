Астраханская энергетика на пути к цифровизации

Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» на инженерном научно-промышленном совете при Губернаторе Астраханской области презентовали первый в регионе пилотный проект реконструкции подстанции «Кири-Кили», который будет выполнен в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Сегодня на площадке астраханского филиала «Россети Юг» прошло очередное заседание инженерного научно-промышленного совета под председательством врио Губернатора Игоря Бабушкина. Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» презентовали пилотный проект в рамках цифровой трансформации – реконструкцию подстанции «Кири-Кили». Эта подстанция питает микрорайон Бабаевский г. Астрахани и поселок Кири-Кили Астраханской области. Цифровая трансформация предполагает полное преобразование электросетевой инфраструктуры, выход на новый уровень технологической эффективности, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей за счет внедрения современного оборудования и программного обеспечения.

Также на совете были представлены еще 5 проектов компаний ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча Астразхань», ООО НПП «АНИКОН» и двух ВУЗов – АГАСУ и АГУ.

По итогам заслушивания и рассмотрения проекта Игорь Бабушкин попросил глав муниципальных образований оказать содействие и поддержку в реализации этого значимого для региона проекта.