Флагманский российский проект атомной станции "ВВЭР-ТОИ" признан соответствующим требованиям EUR

Организация европейских энергопроизводителей признала самый передовой российский проект атомной станции «ВВЭР-ТОИ» соответствующим «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» ( European Utility Requirement (EUR)). Торжественная церемония вручения соответствующего сертификата прошла сегодня в Санкт-Петербурге.

Генеральным проектировщиком проекта «ВВЭР-ТОИ» является АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), конструктором реакторной установки - АО ОКБ «Гидропресс», научным руководителем – НИЦ «Курчатовский институт». Владелец проекта – АО «Концерн Росэнергоатом».

На церемонии вручения сертификата почётный президент EUR, заместитель директора Дирекции по поддержке проектов и цифровому преобразованию EDF (Франция) Гийом Жаккар поблагодарил всех участников за проделанную большую работу.

«Я могу с полным основанием заявить, что проект «ВВЭР-ТОИ» прошёл самую тщательную и глубокую экспертизу, и он полностью соответствует требованиям EUR», — подчеркнул господин Жаккард.

Выводы о соответствии проектных решений требованиям EUR были сделаны европейскими экспертами на основе рассмотрения проектно-конструкторской документации и информации, представленной в документах по референтному проекту Курской АЭС-2. Анализ предусматривал изучение ответов на 4332 основополагающих вопроса по безопасности требований EUR, тематика которых охватывает весь комплекс атомной станции.

В результате европейские эксперты пришли к выводу о соответствии проекта «ВВЭР-ТОИ» современным представлениям о безопасности и экономичности АЭС. Проведённый анализ даёт возможность улучшения качества разработки последующих проектов и дальнейшей эксплуатации АЭС.

По словам президента АО ИК «АСЭ» - первого заместителя генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александра Локшина, вручение сертификата EUR - весомая оценка, проделанной в отрасли работы по созданию очередного современного проекта атомной станции.

«Мы создали проект «ВВЭР-ТОИ», где применили новые технологические решения, повышающие уровень безопасности и надежность работы АЭС. Полученный сегодня сертификат EUR – подтверждение соответствия этих решений международным требованиям».

Признание соответствия проекта «ВВЭР-ТОИ» «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» будет способствовать продвижению российских атомных технологий на зарубежных рынках.

Справка:

Организация европейских производителей электроэнергии, целью которой является разработка документа «Требования европейских эксплуатирующих организаций» (European Utility Requirement (EUR)), была создана в 1992 году. Требования EUR относятся к АЭС с легководными реакторами (LWR) поколения 3.

На сегодняшний день организация EUR объединяет около 15 эксплуатирующих организаций, которые представляют крупных европейских производителей электроэнергии. Требования EUR нацелены на разработку базовых проектов АЭС, сбалансированных с точки зрения безопасности, надёжности производства, а также стоимости электроэнергии. Создаваемые с учётом этих требований новые проекты могут быть легко адаптируемы к конкретным условиям площадок и к действующим специфическим требованиям национальных регулирующих органов.

Концерн «Росэнергоатом» является членом клуба EUR с 1993 года. Первым российским проектом, получившим сертификат соответствиям требованиям EUR, был проект «АЭС-92» (генеральный проектировщик АО «Атомэнергопроект»).

Проект «ВВЭР-ТОИ» - типовой проект оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР. Эволюционное развитие проекта АЭС с «ВВЭР-1200». Совокупной задачей, поставленной перед проектом «ВВЭР-ТОИ», была разработка типового проекта энергоблока АЭС большой мощности, способного конкурировать с активно развивающимися и признанными лидерами в области атомной энергетики по всем показателям: в части технических решений, технико-экономических характеристик энергоблока, решений по безопасности, сроков сооружения АЭС, а также применения современных информационных технологий и управления информацией по объекту на всех стадиях его жизненного цикла. В настоящее время по проекту «ВВЭР-ТОИ» сооружается станция замещения – Курская АЭС-2.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Департамент коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»