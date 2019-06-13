Подведены итоги первых аукционов на подключение соцобъектов к интернету

Минкомсвязь России подвела итоги аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в первых 14 регионах. Отказ от модели единственного поставщика в пользу конкурсов доказал свою эффективность: благодаря конкуренции начальные цены контрактов в среднем снизились более чем вдвое, а в число победителей вошли региональные операторы.

Аукционы прошли во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, а также в Камчатском крае.

Благодаря этой программе высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные села, где раньше его не было, причем не только в школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие СЗО, но и в дома простых жителей: согласно конкурсной документации, победитель аукциона обязан подключить к узлу связи всех желающих. Причём мало просто проложить кабель: оператор будет должен оказывать услуги по передаче данных. Интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов.

Впервые в российской истории исполнители столь масштабных проектов определяются с помощью конкурса: раньше в подобных случаях назначался единственный поставщик. В каждом аукционе первого этапа участвовало от четырех до восьми разных операторов, в том числе небольшие региональные. Например, в Костромской области победителем стал местный оператор «Связь-энерго».

Первые аукционы привели к значительному снижению цен контрактов относительно начальных цен – в среднем на 53,6%, максимальное снижение цены контракта зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях – на 80–81,5%. В итоге подключение СЗО во всех 14 субъектах Российской Федерации первого этапа обойдется бюджету в 2,75 млрд руб., что значительно ниже изначально запланированных расходов на эти цели.

Кроме того, реализация проекта создаст спрос на продукцию российских производителей волоконно-оптических кабелей и телекомоборудования.

Подключение социально значимых объектов проводится в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». До 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. Всего подключить планируется около 100 тыс. СЗО, в том числе 26 тыс. – в 2019 году, 32 тыс. – в 2020-м и 42 тыс. – в 2021-м.

Во всех 85 субъектах Российской Федерации аукционы завершатся до конца июля 2019 года.