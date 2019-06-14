Сбербанк предоставит аэропорту Шереметьево 11 млрд рублей на реконструкцию

Что нас ждет на Wire Russia 2019?
14 июня 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Сбербанк и аэропорт Шереметьево заключили кредитный договор для реконструкции аэродромной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.
"Сбербанк и аэропорт Шереметьево договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд рублей на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО "Международный аэропорт Шереметьево" и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения - 49 лет. Общий объем инвестиций - более 61 млрд рублей.