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Инвестиции (проекты)

Сбербанк предоставит аэропорту Шереметьево 11 млрд рублей на реконструкцию

Сбербанк предоставит аэропорту Шереметьево 11 млрд рублей на реконструкцию

14 июня 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Сбербанк и аэропорт Шереметьево заключили кредитный договор для реконструкции аэродромной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.

"Сбербанк и аэропорт Шереметьево договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд рублей на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО "Международный аэропорт Шереметьево" и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения - 49 лет. Общий объем инвестиций - более 61 млрд рублей.

 

ТАСС

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