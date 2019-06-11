Управление знаниями: проект "Россети Кубань" отмечен на конкурсе инновационных разработок

Сотрудники «Россети Кубань» приняли участие в Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Конкурс проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России в рамках работы по инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли и развитию кадрового потенциала.

На конкурсе было представлено 197 работ от 86 предприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

Работа начальника департамента контроллинга компании «Россети Кубань» Надежды Маяковской была представлена в номинации «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и удостоена 2-й премии Конкурса, а компания «Россети Кубань» награждена дипломом Лауреата конкурса. Вручение награды состоится 25 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках Российского международного энергетического форума.

Проект «База знаний» реализуется в компании с 2016 года. В век цифровых технологий необходимо иметь возможность точно и вовремя находить и использовать информацию, связанную с контекстом объекта управления. Первоочередной задачей менеджмента «Россети Кубань» является обеспечение электротехнического и административно-технического персонала доступом к необходимой актуальной нормативно-правовой, научно-технической, локальной нормативной документации и другим знаниям, необходимым для осуществления функциональных обязанностей в нужном месте в нужное время в соответствии с выполняемой сотрудником ролью в необходимом и достаточном объеме. Эта задача в полном объеме обеспечивается возможностями автоматизированной системы управления знаниями «Россети Кубань» – База знаний.