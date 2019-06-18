В ФСК ЕЭС прошел День открытых дверей для субъектов МСП

ФСК ЕЭС совместно с компаниями «Россети», МОЭСК и «МРСК Центра» провела День открытых дверей для поставщиков и потенциальных контрагентов – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Мероприятие было посвящено организации закупочной деятельности в группе «Россети». Обсуждались вопросы расширения участия МСП в поставках для электросетевого комплекса. В 2018 году ФСК ЕЭС провела около 54% закупок среди предприятий малого и среднего бизнеса, в 2019 году, как планируется, этот показатель превысит 60% (в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства РФ от 11.12.2014 № 1352).

В мероприятии, помимо сетевых организаций, приняли участие представители Корпорации МСП, предпринимательского объединения «ОПОРА России», а также поставщики, подрядчики и потенциальные контрагенты. Обсуждались итоги закупочной деятельности в 2018 году, участие МСП в закупках электросетевых компаний, взаимодействие сторон с учетом изменений законодательства и другие вопросы. Впервые формат Дня открытых дверей был расширен докладами более 20 представителей субъектов МСП о работе своих компаний.

ФСК ЕЭС с 2014 года реализует программу партнерства с субъектами МСП, участниками которой являются в настоящее время 88 организаций. В перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются только у малого и среднего бизнеса, включено около 120 позиций. Планово проходят заседания постоянно действующего совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых компанией, в том числе для малых и средних предпринимателей.

Подробнее о сотрудничестве ФСК ЕЭС и МСП, а также с итогами состоявшегося расширенного заседания можно ознакомиться по адресу: http://www.fsk-ees.ru/suppliers/dorozhnaya_karta_po_sotrudnichestvu_s_msp/