"Архэнерго" увеличило мощность животноводческому комплексу в Устьянах

Специалисты филиала «Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад» обеспечили 100 кВт дополнительной мощности для крупного животноводческого комплекса ООО «Ростово» в д. Ульяновская Устьянского района Архангельской области. Для этого энергетики построили новую комплектную трансформаторную подстанцию 400 кВА.

Дополнительная мощность позволила потребителю подключить два новых коровника. Всего животноводческий комплекс будет потреблять 326 кВт.



На ферме в д. Ульяновская разводят коров и производят молоко, выращивают бычков для производства мяса. Также работает птицефабрика и даже страусиная ферма – экзотические птицы при должном уходе прекрасно чувствуют себя в северном климате.



Энергетики обеспечили дополнительную мощность в два раза быстрее, чем было предусмотрено договором. Компания «Россети Северо-Запад» традиционно уделяет особое внимание подключению объектов малого и среднего предпринимательства, обеспечению беспрепятственного доступа к электросетям для объектов агропромышленного комплекса.