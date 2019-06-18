Лабинские энергетики отремонтировали более 350 км ЛЭП

Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» с начала ремонтной кампании 2019 года подготовили к работе в осенне-зимний период 160 объектов распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Это больше половины от общего годового объема работ в филиале на сетях низкого класса напряжения.

Для обеспечения стабильной работы распредсетей специалисты Лабинских электрических сетей отремонтировали порядка 60 ВЛ классом напряжения 0,4-10 кВ, общей протяженностью более 350 км. В ходе работ энергетики заменили порядка 400 опор, свыше 580 изоляторов, 52 км неизолированного провода.

Также к работе в осенне-зимний период энергетики уже подготовили 99 комплектных трансформаторных подстанций. Заменили разрядники, автоматические выключатели, рубильники и другое оборудование. На отремонтированных объектах обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности.