Лабинские энергетики отремонтировали более 350 км ЛЭП

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19 июня 2019, 16:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» с начала ремонтной кампании 2019 года подготовили к работе в осенне-зимний период 160 объектов распределительной сети в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Это больше половины от общего годового объема работ в филиале на сетях низкого класса напряжения.
Для обеспечения стабильной работы распредсетей специалисты Лабинских электрических сетей отремонтировали порядка 60 ВЛ классом напряжения 0,4-10 кВ, общей протяженностью более 350 км. В ходе работ энергетики заменили порядка 400 опор, свыше 580 изоляторов, 52 км неизолированного провода.
Также к работе в осенне-зимний период энергетики уже подготовили 99 комплектных трансформаторных подстанций. Заменили разрядники, автоматические выключатели, рубильники и другое оборудование. На отремонтированных объектах обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности.
– Все электроустановки – объекты повышенной опасности, поэтому специалисты филиала уделяют пристальное внимание вопросам электробезопасности населения, – говорит заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети - начальник службы распределительных сетей Александр Лебединский. – С начала года мы заменили более 900 ответвлений к частным домовладениям с применением самонесущего изолированного провода. Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии, в том числе и в условиях непогоды, исключает возможность получения электротравм.