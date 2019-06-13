АО "МЕТАКЛЭЙ" приняло участие в международной выставке "Wire Russia-2019"

Представители компании познакомили участников выставки с новыми разработками АО «МЕТАКЛЭЙ» в области производства инновационных полимерных композиций для кабельной промышленности, провели переговоры с представителями кабельных заводов-партнеров и обсудили пути развития в кабельной отрасли.

Выставка проводится раз в два года и является неизменным местом встречи для специалистов крупнейших предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной продукции. Свои экспозиции также представили компании -производители из Германии, Италии, Австрии, Китая, США, Турции и других стран.

Дарья Тимофеева, руководитель направления материалов для кабельной промышленности АО «МЕТАКЛЭЙ»:

- У российского кабельного рынка большие перспективы развития, это факт подтверждает присутствие технических специалистов кабельных заводов со всей страны, а также большой интерес к мероприятию европейских и китайских поставщиков оборудования, которые в очередной раз представили новые интересные решения и технологии для отрасли. Нашей же ключевой задачей был прямой диалог с потребителями, техническая консультация, дружественные переговоры и урегулирование текущих и постановка будущих задач.

В ходе мероприятия АО «МЕТАКЛЭЙ» провело конкурс, который позволил лучше узнать своих потребителей, наметить точки роста. Победителями конкурса стали представители ООО «Сарансккабель», ООО «Угличкабель», ОАО «Щутинский завод Автопровод», ООО «Завод Москабель». Часть подарков мы вручили на выставке, остальная часть подарков будет направлена курьерской службой.