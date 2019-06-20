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Инвестиции (проекты)

Первая солнечная электростанция появится в Чите к октябрю

Первая солнечная электростанция появится в Чите к октябрю

20 июня 2019, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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К концу октября в Чите начнет работу первая в Забайкалье солнечная электростанция. Располагаться она будет в районе КСК. Об этом 20 июня журналистам рассказал замминистра территориального развития Алексей Горенков, сообщил корреспондент портала ZAB.RU.

- Работа с инвестором у нас началась в 2017 году. В 2019 году будет построено две солнечные электростанции мощностью каждая по 15 МВатт. К работам на объекте подрядчик приступил в мае, к концу октября данная электростанция будет запущена, - сказал Горенков.

Срок окупаемости станций - порядка 15 лет. Энергию, произведенную на новой станции, будут покупать крупные потребители, при этом тариф для населения в краткосрочной перспективе не изменится.

Горенков отметил, что никаких средств из бюджета региона на строительство не потребовалось - это полностью частные инвестиции.

 

ZAB.RU

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