Первая солнечная электростанция появится в Чите к октябрю

Открылась Wire Russia 2019
20 июня 2019, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
К концу октября в Чите начнет работу первая в Забайкалье солнечная электростанция. Располагаться она будет в районе КСК. Об этом 20 июня журналистам рассказал замминистра территориального развития Алексей Горенков, сообщил корреспондент портала ZAB.RU.
- Работа с инвестором у нас началась в 2017 году. В 2019 году будет построено две солнечные электростанции мощностью каждая по 15 МВатт. К работам на объекте подрядчик приступил в мае, к концу октября данная электростанция будет запущена, - сказал Горенков.
Срок окупаемости станций - порядка 15 лет. Энергию, произведенную на новой станции, будут покупать крупные потребители, при этом тариф для населения в краткосрочной перспективе не изменится.
Горенков отметил, что никаких средств из бюджета региона на строительство не потребовалось - это полностью частные инвестиции.