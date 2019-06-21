Elering оценил динамику цен на электроэнергию в мае 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в мае 2019 г. по сравнению с апрелем выросла на 0,3% до € 42,32 за МВт*ч. Незначительное повышение зафиксировано также в Латвии и в Литве – на 1,8% (до € 44,28) и на 1,4% (до € 44,11) соответственно. В Финляндии цена снизилась на 3,9% – до € 39,84.

Системная цена Nord Pool упала на 6,7% и составила € 38,07 за МВт*ч.

Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией в ≈91% времени были направлены из Финляндии в Эстонию и в ≈9% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение 3 часов торговля электроэнергией между странами не осуществлялась. Доступная для торговли пропускная способность сечения в направлении Эстонии была загружена в среднем на 57%, ее полное использование наблюдалось в течение 66 часов.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈77% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈15% времени – из Латвии в Эстонию, в остальное время торговля не осуществлялась. Пропускная способность сечения в направлении Латвии была загружена в среднем на 44%, ее полное использование наблюдалось в течение 102 часов.

С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день мая 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в июне в эстонской ценовой зоне планируется на уровне € 39,1. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в мае 2019 г., составили около € 1,6 млн.

Официальный сайт Elering