Солнечную энергию получит Омский НПЗ

Солнечные электростанции обеспечат НПЗ „Газпром нефти“ дополнительной генерацией

Омский НПЗ станет пилотной площадкой для внедрения современных энергосберегающих технологий возобновляемой энергетики. На заводе будет построена первая на объектах «Газпром нефти» солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Реализацией проекта займется крупнейшая в России интегрированная компания в области солнечной энергетики. Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор «Хевел» Игорь Шахрай и замгендиректора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

«Этот проект является важной частью программы модернизации наших нефтеперерабатывающих заводов. Солнечные электростанции обеспечат НПЗ „Газпром нефти“ дополнительной генерацией, позволят повысить энергоэффективность и экологичность предприятий. Для реализации проекта мы привлекаем в качестве партнера компанию „Хевел“, которая имеет большой опыт в работе с возобновляемыми источниками энергии», — отметил на церемонии подписания документа Чернер.

oilcapital.ru