 
Подписаться на новости
За рубежом

В ОАЭ создали российский центр цифровых инноваций

В ОАЭ создали российский центр цифровых инноваций

21 июня 2019, 17:31
Рубрика: За рубежом
Метки: ОАЭ, МИНКОМСВЯЗИ

Обсудить на форуме

217 просмотров

Центр цифровых инноваций, который был создан под эгидой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ), открылся в "Кремниевой долине" в Дубае (ОАЭ). Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

"Резиденты нового центра будут работать над новыми продуктами и услугами в сфере искусственного интеллекта, облачного хостинга, больших данных, информационной безопасности, электронного правительства, "умных" городов, электронного образования и т. д. IT-хаб призван стать "трамплином" для российских компаний, планирующих расширять свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки", - сообщает министерство.

Отмечается, что это первый на Ближнем Востоке Российский центр цифровых инноваций и ИКТ.

"Мы давно наблюдаем за Ближним Востоком как за большим, устойчивым и перспективным регионом. Кроме того, здесь нам удалось найти надежных партнеров в лице Российского совета предпринимателей в Дубае и северных эмиратах. Поэтому для пилотной платформы и был выбран именно Дубай", - цитирует пресс-служба слова замглавы министерства Михаила Мамонова.

Гендиректор подведомственного Минкомсвязи фонда "Росинфокоминвест" Георгий Микаберидзе отметил, что новый центр предоставляет возможность недорого выйти на новый рынок.

"Экономия для компании по сравнению с открытием полноценного собственного офиса в Дубае - примерно в 10 раз", - добавил он.

 

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Китае установлено 5,2 ГВт солнечной генерации в первом квартале 2019 г.
Elering оценил динамику цен на электроэнергию в мае 2019 г.
REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в материковой энергосистеме Испании в мае 2019 г.
EDF принимает решение о полном закрытии угольной ТЭС Le Havre в 2021 г.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно