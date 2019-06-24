Газпромбанк примет участие в финансировании ГЧП проекта по созданию тепличного комплекса в Башкирии

24 июня 2019 года опубликована информация о том, что Газпромбанк и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства на территории Республики. Предусматривается выполнение капиталоемких инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, в том числе по созданию тепличного комплекса.

Проект предполагает строительство комплекса современных теплиц общей площадью 45 гектаров к концу 2024 года. По итогам объем производства плодовоовощной продукции составит 35 тыс. тонн в год, а также позволит создать в Республике Башкортостан несколько сотен рабочих мест.

Кроме того, реализация данного проекта с использованием механизмов ГЧП обеспечит привлечение внебюджетных средств в создание крупного тепличного комплекса без потери контроля государства над крупнейшим сельхозпроизводителем региона. Общий объем необходимого финансирования проекта ожидается на уровне 10,8 млрд рублей, из которых заемные средства составят 7,8 млрд рублей.

Успешная реализация этого проекта позволит сделать значительный шаг в деле модернизации устаревающего тепличного хозяйства, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать новые рабочие места, а также дополнительно обеспечить жителей региона свежей плодоовощной продукцией местного производства.

Ранее 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ямала, Газпромбанком и ООО «Региональная инфраструктурная компания» (ООО «РИК»). Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заемного финансирования в рамках концессионного проекта строительства автодороги Коротчаево — Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд рублей, из которых большую часть предоставит Газпромбанк.

По итогам 1 квартала 2019 года ТОП-3 финансовых советников возглавило АО «Газпромбанк» в соответствии с Методикой НАКДИ по расчету лидеров рынка институциональных инвестиций в инфраструктуру (ТОП-3). В портфеле АО «Газпромбанк» несколько крупных концессионных проектов в транспортной сфере: мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске, автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в Московской области, аэропортовый комплекс в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, автомобильная дорога «Северный обход Одинцова», автомобильная дорога Северный дублер Кутузовского проспекта.

investinfra.ru