Группа компаний "Хевел" увеличила мощность завода до 260 МВт

Группа компаний «Хевел» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске. Годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт, что позволило на 50 процентов обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Также с этого дня завод начал производить двухсторонние солнечные ячейки и модули, мощность фронтальной стороны которых достигает 380 Вт.

Масштабные работы по расширению действующей производственной линии завода были проведены при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ).

Для обеспечения работы технологической линии дополнительно создано более 130 новых рабочих мест.

Гетероструктурные модули «Хевел» относятся к категории высокоэффективных – КПД солнечного элемента превышает 23%. Активная поверхность тыльной стороны, мощность которой почти равна фронтальной, обеспечивает на 10% больше выработки по сравнению с моно- и поликристаллическими модулями. Российская технология обладает самым низким температурным коэффициентом и эффективно работает при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85 °C, а также сохраняет не менее 85% мощности в течение 25 лет эксплуатации.

Инвестиции «Хевел» в расширение производства составили 2,6 млрд рублей, из которых в качестве льготного займа 500 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности и 1 млрд рублей - Фонд развития моногородов.