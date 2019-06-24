Инвестиции в строительство нового ледового комплекса в Омске, где должен базироваться хоккейный клуб "Авангард", составят 10 млрд рублей

Ледовый комплекс "Арена-Омск" построят в рамках концессионного проекта, средства инвестирует федеральный центр и "Газпром нефть", сообщает правительство региона.

"По поручению президента России Владимира Путина федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет "Газпром нефть". Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой", - приводит пресс-служба слова губернатора Омской области Александра Буркова по итогам переговоров регионального правительства и компании "Газпром нефть"

Сообщается, что "Арена-Омск" начала разрушаться летом прошлого года. Омский хоккейный клуб "Авангард" потерял домашнюю площадку и временно перебрался в Подмосковье. Чтобы команда могла вернуться в Омск, вместо прежней "Арены-Омск" необходимо построить новый ледовый комплекс.

По мнению Буркова, сейчас важно оперативно провести подготовительные и проектные работы, получить разрешительную документацию, чтобы создать условия для непосредственно строительства ледового комплекса.

В сентябре 2018 года экспертиза подтвердила, что спорткомплекс, являющийся базовой площадкой хоккейного клуба "Авангард", находится в аварийном состоянии. Бурков заявлял, что реконструкцией займется "Газпром нефть", после реконструкции вместимость спорткомплекса увеличится. Домашние матчи чемпионата КХЛ команда проводит в подмосковной Балашихе.

Interfax