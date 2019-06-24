Работы по созданию уникального международного термоядерного реактора ИТЭР выполнены на 63%

Работы по проекту строительства во Франции Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) выполнены на 63%, сообщает в понедельник пресс-служба российского Агентства ИТЭР по итогам прошедшего во Франции очередного заседания Совета ИТЭР.

Проект создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.

"Совет дал оценку прогрессу в изготовлении компонентов установки, строительных работах и установке оборудования в соответствии с утвержденными показателями производительности. Реализация проекта на пути к первой плазме уже превысила 63%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Начиная с января 2016 года был успешно пройден 41 плановый ключевой этап проекта, утвержденный Советом. В частности, представители ЕС завершили на более чем 70% сооружение зданий на площадке. Установлен первый компонент реактора, элемент поставляемого Китаем сверхпроводящего фидера катушки. Запущено поставленное США электрическое открытое распределительное устройство ОРУ. В сборочном здании установлены обе поставленные Южной Кореей 800-тонные сборочные конструкции. Представители ЕС также передали организации ИТЭР здание энергопитания магнитов, в котором производится установка электрических компонентов, поставляемых Китаем, Индией, Южной Кореей и Россией.

"Уникальность проекта ИТЭР не только в его научной и технической составляющей. Она также в самой форме организации, когда семь партнеров, 35 стран объединяют усилия и создают такую не имеющую аналогов по своей сложности установку. На нынешнем Совете мы в очередной раз продемонстрировали, что способны преодолеть все разногласия на пути к общей цели", - приводит пресс-служба слова главы российского Агентства ИТЭР Анатолия Красильникова.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

ТАСС