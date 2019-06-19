Усть-Лабинские электросети отремонтировали 14 ЛЭП в четырех центральных районах края

С начала года сотрудники Усть-Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») выполнили капитальный ремонт 14 воздушных линий в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Ремонт ЛЭП проводится в несколько этапов: весной − до начала сельскохозяйственных работ, в летний период и начало осени − по завершении работ на полях. В ходе ремонта специалисты филиала заменили около 1,2 тыс. фарфоровых изоляторов на современные, из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы имеют более высокую изолирующую способность, механическую прочность, а также термическую и химическую устойчивость. Дефекты на них можно обнаружить визуально, без применения специальной техники. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допуская возникновения нештатной ситуации на линии.

Энергетики заменили около 430 комплектов линейно-сцепной арматуры на современное оборудование – спиральные зажимы.

– Плановый ремонт электрооборудования проводится в рамках ремонтной программы филиала на 2019 год. Наша задача − подготовить энергооборудование к предстоящему осенне-зимнему периоду и обеспечить надежное электроснабжение жителям, труженикам сельских населенных пунктов Кубани, а также сельскохозяйственным предприятиям. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить эту работу максимально качественно и своевременно. Стараемся сформировать график и схему ремонтов с минимальными неудобствами для потребителей, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Реализация мероприятий повысит надежность энергоснабжения более 170 тысяч бытовых потребителей, социально значимых объектов и крупных градообразующих предприятий.